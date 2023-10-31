"Цей підхід вас точно шокує". Адвокат розповів про новий трюк від ТЦК

Як виглядають ці повідомлення

"Ви вже чули про креативні підходи ТЦК до відправки повісток разом із квитанціями на комуналку, з вироком суду, повідомленнями про розшук, але новий підхід вас точно шокує", - говорить адвокат.

Він пояснює, що чоловікам почали надсилати повідомлення про початок досудового розслідування, при цьому, що їх раніше жодного разу не викликали у ТЦК.

"Погоджуся, це звучить досить грізно: "Про ухилення від виконання військового обов’язку та про включення інформації до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР)" і адресоване воно прокурору, начальнику поліції та громадянину", - каже Сімутін.

Ось так виглядає повідомлення про початок досудового розслідування (фото: telegram/advokatsimutin)

Сімутін наголошує, що направлення таких повідомлень відбувається часто у Бучанському РТЦК.

Чи є реальні підстави для слідства

Адвокат пояснює, що у документі вказано, що "чоловік шляхом бездіяльності ухиляється від призову", але згідно з Кримінальним кодексом суб’єктивна сторона даного злочину проявляється у формі умислу, тобто умисному ухиленні від мобілізації, а не бездіяльності.

"Одним словом - набір грізних юридичних фраз, але позбавлених логіки, послідовності й сенсу. Хоча мушу визнати, що потрапляння такого паперу в руки пересічному громадянину введе його у неабиякий ступор. Тож якщо ви десь знайдете подібне повідомлення, то вже знатимете як відрізнити справжній текст від "креативного", - додав Сімутін.