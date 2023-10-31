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"Этот подход вас точно шокирует". Адвокат рассказал о новом трюке от ТЦК

Какую схему начали применять ТЦК (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Военнообязанным мужчинам начали поступать на почту сообщения о начале досудебного расследования, потому что они вроде бы как уклоняются от мобилизации, хотя на самом деле даже ни разу не получали повестки.

Что нужно знать о таких сообщениях и как на них реагировать, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в YouTube.

Как выглядят эти сообщения

"Вы уже слышали о креативных подходах ТЦК к отправке повесток вместе с квитанциями на коммуналку, приговором суда, сообщениями о розыске, но новый подход вас точно шокирует", - говорит адвокат.

Он объясняет, что мужчинам начали присылать сообщения о начале досудебного расследования, при этом они ранее ни разу не вызывались в ТЦК.

"Соглашусь, это звучит довольно грозно: "Об уклонении от выполнения воинского долга и о включении информации в Единый государственный реестр досудебных расследований (ЕРДР)" и адресовано оно прокурору, начальнику полиции и гражданину", - говорит Симутин.

Вот так выглядит сообщение о начале досудебного расследования (фото: telegram/advokatsimutin)

Симутин отмечает, что отправление таких сообщений часто происходит в Бучанском РТЦК.

Есть ли реальные основания для следствия

Адвокат объясняет, что в документе указано, что "мужчина путем бездействия уклоняется от призыва", но согласно Уголовному кодексу субъективная сторона данного преступления проявляется в форме умысла, то есть умышленном уклонении от мобилизации, а не бездействии.

"Одним словом - набор грозных юридических фраз, но лишенных логики, последовательности и смысла. Хотя должен признать, что попадание такой бумаги в руки обычному гражданину введет его в незаурядный ступор. Так что если вы где-то найдете подобное сообщение, то уже будете знать как отличить настоящий текст от "креативного", - добавил Симутин.

 

Читайте также о том, что нужно знать о смарт-мобилизации.

Раньше мы писали о том, как понять, что повестку выписывают незаконно.

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