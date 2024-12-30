Цей особливий ритуал з виноградом здійснить всі бажання. Ось що треба зробити в Новорічну ніч

Новорічну ніч багато хто вважає магічною і вірить, що, якщо правильно загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Наприклад, в Іспанії заведено під бій курантів їсти 12 виноградин, які символізують удачу і добробут.

Як з'явився звичай їсти 12 виноградин у Новорічну ніч

Дванадцять виноградин - іспанський звичай, який своїм корінням сягає далекого 1895 року, але офіційно запроваджений лише у 1909 році.

Згідно з хроніками, цей звичай запровадили 1909 року алікантські винороби, які намагалися врятувати великий урожай винограду. У столиці Іспанії Мадриді ритуал проводять на площі Пуерта-дель-Соль. В інших іспанських містах люди також збираються на площах, де з'їдають 12 виноградин і вітають одне одного з Новим роком.

Як їсти виноград на Новий рік - покрокова інструкція

1. Підготуйте 12 виноградин - по одній на кожен місяць наступного року. Важливо, щоб виноград був стиглим і свіжим, адже він символізує процвітання і достаток.

2. Виберіть момент - цей ритуал найкраще виконувати рівно опівночі, коли настає новий рік. Ви можете налаштувати годинник на точний момент, щоб зробити все вчасно.

3. Запишіть свої бажання - перед тим, як почати їсти виноград, подумайте про 12 важливих бажань або цілей, яких ви хочете досягти наступного року. Ви можете записати їх на аркуші паперу або тримати в розумі.

Чому іспанці їдять виноград на Новий рік (ілюстрація: pixabay.com)

4. Їжте по одній виноградині за кожен удар години. Під час кожного укусу вимовляйте своє бажання або думайте про нього, вірячи, що саме цей крок наближає його здійснення.

5. Вірте в магію моменту - наприкінці ритуалу ви маєте відчути, що кожне ваше бажання наблизилося до здійснення, і новий рік принесе із собою удачу та процвітання.

6. Не забудьте про гарний настрій - вірте в магію цього ритуалу, а також у те, що він допоможе привернути позитивні зміни у вашому житті.

7. Ритуал із виноградом також може бути символом очищення та оновлення, тому ви можете додати до нього елементи очищення (наприклад, ароматичні свічки або благословіння будинку).