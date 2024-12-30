Этот особый ритуал с виноградом исполнит все желания. Вот что нужно сделать в Новогоднюю ночь
Новогоднюю ночь многие считают волшебной и верят, что, если правильно загадать желание, оно обязательно сбудется. Например, в Испании принято под бой курантов кушать 12 виноградин, которые символизируют удачу и благополучие.
РБК-Украина (проект Styler) решало рассказать подробнее про эту традицию.
Как появился обычай кушать 12 виноградин в Новогоднюю ночь
Двенадцать виноградин - испанский обычай, который своими корнями уходит в далекое 1895, но официально введен только в 1909 году.
Согласно хроникам, этот обычай был введен в 1909 году аликантскими виноделами, которые пытались спасти большой урожай винограда. В столице Испании Мадриде ритуал проводят на площади Пуэрта-дель-Соль. В других испанских городах люди также собираются на площадях, где съедают 12 виноградин и поздравляют друг друга с Новым годом.
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Как кушать виноград на Новый год - пошаговая инструкция
1. Подготовьте 12 виноградин - по одной на каждый месяц в следующем году. Важно, чтобы виноград был спелым и свежим, ведь он символизирует процветание и изобилие.
2. Выберите момент - этот ритуал лучше всего выполнять ровно в полночь, когда наступает новый год. Вы можете настроить часы на точный момент, чтобы сделать все вовремя.
3. Запишите свои желания - перед тем, как начать есть виноград, подумайте о 12 важных желаниях или целях, которые вы хотите достичь в следующем году. Вы можете записать их на листе бумаги или держать в уме.
Почему испанцы едят виноград на Новый год (иллюстрация: pixabay.com)
4. Ешьте по одной виноградине за каждый удар часов. Во время каждого укуса произносите свое желание или думайте о нем, веря, что именно этот шаг приближает его осуществление.
5. Верьте в магию момента - в конце ритуала вы должны почувствовать, что каждое ваше желание приблизилось к исполнению, и новый год принесет с собой удачу и процветание.
6. Не забудьте о хорошем настроении - верьте в магию этого ритуала, а также в то, что он поможет привлечь положительные изменения в вашей жизни.
7. Ритуал с виноградом также может быть символом очистки и обновления, поэтому вы можете добавить к нему элементы очистки (например, ароматические свечи или благословение дома).
@alicebykuna Eat those grapes this year #tiktoktrend #tiktokpregnancy #newyearstrend #grape #12grapes #fyp we broke up lol - gatchi
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Для написания материала были использованы такие источники: Wikipedia, Uvasdoce.com, аккаунты в TikTok vicky_in_spain2024, alicebykuna.