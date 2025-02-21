Цей незвичайний гриб лікує десятки хвороб: де його шукати вже у березні

Де росте саркосома куляста

Саркосома полюбляє глухі ялинкові ліси та змішані хвойно-листяні хащі. Вона найчастіше зустрічається в старих лісах з моховим покривом, де може виростати цілими колоніями - інколи до сотні грибів на одному місці.

Особливо цікаво, що саркосома роками з’являється на тих самих ділянках, хоча кількість грибів щороку варіюється. Гриб зростає на моховій підстилці або в хвойному опаді, харчуючись мертвими рослинними рештками. Його можна знайти не лише в центрі лісу, але й на опушках, полянах або вирубках, хоча це трапляється рідше.

В Україні гриб є справжньою рідкістю, але шанувальники "тихого полювання" можуть натрапити на нього у старих хвойних лісах Карпат. Найчастіше саркосома ховається у мохах або серед ягідників, виставляючи на поверхню лише частину плодового тіла.

Коли з’являється саркосома

Сезон саркосоми починається ранньою весною - з березня по травень. У теплі зими гриб можна побачити навіть у січні або лютому, коли ще лежить сніг.

Унікальність саркосоми в тому, що вона часто проростає ще під сніговим покривом, а з настанням тепла активно формує плодові тіла. Найсприятливіший період для збирання - квітень, коли гриб досягає свого піка розвитку.

Урожайність саркосоми сильно залежить від погоди. У вологі роки можна побачити десятки грибів поруч, а в посушливі - лише кілька поодиноких екземплярів. Важливо знати, що саркосома не любить молодих лісів або місць із частими порушеннями ґрунту - їй потрібні стабільні умови старих лісових масивів.

Саркосому важко переплутати з іншими грибами (фото: Вікіпедія)

Як виглядає саркосома

Саркосому важко сплутати з іншим грибом. Вона має бочкоподібне плодове тіло висотою від 3 до 10 см та діаметром 3-6 см, іноді до 12 см. Її зовнішня оболонка коричневого або темно-шоколадного кольору, бархатиста на дотик, від гладенької до зморшкуватої. Верхня частина гриба нагадує жерло мініатюрного вулкана - дископодібну поверхню темно-бурого кольору, з якої вивільняються спори.

Внутрішня частина саркосоми заповнена прозорою желеподібною масою, яка займає до 50% об’єму гриба. У молодих екземплярів ця маса нагадує яєчний білок - кристально чиста і водяниста. З віком вона набуває жовтуватого відтінку. Цікаво, що у саркосоми повністю відсутня ніжка - весь гриб виглядає як мініатюрна діжка з "кришкою".

Від чого лікує та чим корисна саркосома

Саркосома куляста відома своїми цілющими властивостями. Найбільшу цінність має її желеподібна рідина, яку вживають натщесерце як біостимулятор і засіб для покращення мозкової діяльності. Вона підвищує життєвий тонус, стимулює метаболізм клітин, омолоджує організм та має загальнозміцнюючу дію. Люди з гастритом або хворобами шлунка застосовують рідину як заспокійливий та обволікаючий засіб.

Зовнішньо настойки саркосоми використовують для лікування суглобових захворювань - поліартритів, ревматизму та болю в суглобах.

Рідину або спиртову настоянку втирають у хворі місця для зменшення болю та запалення. У народній медицині навіть практикують внутрішньом’язові ін’єкції для боротьби з онкологічними хворобами, хоча наукових доказів цього методу поки що немає.

У косметології саркосому цінують за здатність стимулювати ріст волосся. Внутрішню слизову масу наносять на шкіру голови для покращення живлення волосяних фолікулів. Маски з перетертими стінками плодових тіл застосовують для омолодження шкіри, покращення її тонусу та зволоження.