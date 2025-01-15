Цей недооцінений сік прискорить метаболізм і допоможе швидко худнути

Який сік допоможе схуднути?

Виявилося, що сік бузини може покращити обмін речовин. Дослідження Університету штату Вашингтон (WSU) виявило, що вживання 340 грамів соку бузини щодня протягом одного тижня може покращити обмін речовин.

У клінічному дослідженні брали участь 18 дорослих із надмірною вагою, половина з яких пила сік бузини, а інша половина отримувала плацебо. Усі вони дотримувалися стандартизованої дієти.

Ті, хто вживав сік бузини, помітили позитивні зміни в мікробіомі кишечника, а саме збільшення "хороших" бактерій і зменшення "поганих".

Саме здоровий кишковий мікробіом необхідний для засвоєння поживних речовин і підтримує фізичне та психічне здоров’я.

Крім того, дослідники виявили, що сік бузини знизив рівень глюкози в крові учасників в середньому на 24%.

Це вказує на суттєво покращену здатність переробляти цукор після споживання вуглеводів, і на 9% зниження рівня інсуліну.

Найбільшим висновком дослідження є здатність бузини допомагати спалювати жир.

Ті, хто вживав сік, "показували значно посилене окислення жиру або розщеплення жирних кислот після їжі з високим вмістом вуглеводів і під час фізичних вправ".

Дослідники пояснюють це високою концентрацією антоціанів у бузині. За даними Клівлендської клініки, антоціани - це тип флавоноїдів (або сполук рослинного походження) з антиоксидантними властивостями, які природним чином зустрічаються у фіолетових фруктах і овочах.

Вони можуть допомогти зменшити запалення, знизити артеріальний тиск і загалом допомогти зняти окислювальний стрес клітин.