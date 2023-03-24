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Цей майонез можна їсти в піст: шеф-кухар поділився найсмачнішим рецептом

Фото: Рецепт пісного майонезу від кулінару (flickr.com)
Автор: Styler

Нині православні християни мають Великий піст, який триватиме до Великодня. У цей час хочеться побалувати себе смачною їжею, без вмісту тваринних жирів. І якщо ви не можете прожити без майонезу навіть у піст, для вас є вихід.

Рецептом соусу поділився шеф-кухар Анатолій Добровольський на своїй сторінці у Instagram.

Для пісного майонезу візьміть:

  • Рідина з консервованого горошку.
  • Цукор 1 ст. ложка
  • сіль 1 чайна ложка
  • Сік із лимона 1 ст. ложка
  • Оцет яблучний 1 чайна ложка
  • Можна додати гірчицю та перець.
  • Соняшникова олія.

Покроковий рецепт приготування

Злийте рідину від консервованого горошку в миску блендера. Додайте цукор, трохи солі, сік лимона та краплю яблучного оцту. Також тонкою струйкою додайте масло. Консистенцію доводьте кількістю соняшникової олії. Смачного!

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