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Цей манікюр "порвав" усі тренди весни 2023: як його самостійно повторити (фото)

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Середа 22 березня 2023 21:41
Цей манікюр "порвав" усі тренди весни 2023: як його самостійно повторити (фото) Трендовий манікюр взимку 2022-2023 (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Останнім часом тренди в індустріях краси тяжіють до мінімалізму та зовнішнього спокою. Проте разом із тим стилісти наголошують, що кожен образ повинен мати свою родзинку та індивідуальність. Нею може стати цікавий дизайн манікюру, який "порвав" усі шаблони.

Який манікюр точно варто зробити цієї весни - дивіться нижче в матеріалі Styler.

Milkshake nails - новий тренд

З назви можна здогадатися, що дизайн отримав життя завдяки відомому напою - молочному коктейлю. Його виграшність полягає в тому, що він буде вдало комбінуватися з будь-якими образами та кольоровими гамами.

А якщо звичайний французький манікюр вам уже набрид, то milkshake nails стануть прекрасною альтернативою. Новий тренд доводить, що базові кольори на нігтях - це не обов'язково про щось нудне та нецікаве.

Цей манікюр &quot;порвав&quot; усі тренди весни 2023: як його самостійно повторити (фото)Цей манікюр &quot;порвав&quot; усі тренди весни 2023: як його самостійно повторити (фото)Цей манікюр &quot;порвав&quot; усі тренди весни 2023: як його самостійно повторити (фото)

Варіації дизайну milkshake nails (фото: instagram.com)

Як повторити milkshake nails самостійно

Дизайн такого манікюру є нескладним, тому його можна зробити самостійно, якщо маєте відповідне обладнання. Головне правильно дібрати відтінок молочно-рожевого кольору.

Проте не варто зупинятися лише на ніжних пастельних відтінках. Додавайте ті кольори, що вам до вподоби: фіолетовий, блакитний чи навіть зелений. Головну скрипку тут відіграє напівпрозорий фініш.

Якщо хочете якось урізноманітнити дизайн, можна додати малюнки, зробити варіант французького манікюру або поєднати з улюбленими прикрасами чи наліпками.

Раніше ми розповідали, які моделі взуття стануть найбільш вдалими для носіння.

Читайте також, які ще відтінки, крім кольору року, будуть у тренді цьогоріч.

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