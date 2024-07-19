UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Цей лимонний квас врятує від спеки. Ектор з "МастерШеф" дав рецепт літнього напою

Як готувати квас з цедрою лимона (колаж: РБК-Україна)
Автор: Людмила Рябухіна

Квас - найвідоміший український безалкогольний напій, який чудово тамує спрагу у спеку. А лимонний сік, який пропонує додати до напою відомий кулінар, робить смак квасу яскравішим.

Про те, як пригодувати квас з лимонною цедрою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео кулінара в Instagram.

Що потрібно для лимонного квасу

Для того, щоб приготувати цей прохолодний напій, потрібні такі інгредієнти:

  • питна вода - 3 л;
  • екстракт цикорію - 1 ст.л;
  • цукор - 150 г;
  • дріжджі - 20 г;
  • лимонна цедра - з 1 лимона;
  • лимонний сік - з половини лимона.

Як готувати квас з лимоном

Заздалегідь підготуйте лимонну цедру та лимонний сік. Для цього помийте лимон і зніміть з нього шкірку за допомогою овочечистки - або натріть лимон на великій тертці.

Зрізати шкірку слід до білого шару - він досить гіркий, тож може зробити смак напою занадто різким. Після цього вичавіть сік з половини лимона в невелику миску чи чашку.

Воду для квасу можна використати будь-яку - проте обов'язково питну. Тобто, це може бути фільтрована й очищена вода з-під крана, кип'ячена вода, бутельована або навіть мінеральна.

Проте, краще брати нейтральну за смаком воду (і, бажано, негазовану) - інакше смак напою в результаті може бути непередбачуваним.

Якщо вода некип'ячена, перелийте її до глибокої каструлі і доведіть до кипіння. Після цього рідину потрібно охолодити до 35-40 градусів. Якщо використовуєте вже кип'ячену воду, її можна нагріти до потрібної температури.

Хоча для перевірки температури можна крапнути рідину на тильну сторону долоні - вода має бути комфортною, відчуватися як ледь тепла - для більш чіткого результату можна використати термометр для їжі.

Всипте в каструлю з водою цукор, вкиньте дріжджі, додайте екстракт цикорію. Після цього обережно влийте в рідину лимонний сік та всипте лимонну цедру.

Ретельно перемішайте інгредієнти до повного розчинення і залиште квас настоюватися протягом 2-3 годин.

Після цього перелийте напій через сито у пляшку. Сито потрібно, щоб прибрати шматочки лимонної цедри. Готовий квас можна одразу розливати по склянках, або ж охолодити в морозилці чи холодильнику.

Зберігатися цей домашній напій може до 10 днів - в холодильнику, в цільно закритій пляшці. 

До речі, раніше ми розповідали 5 рецептів прохолодних літніх напоїв.

А також писали про те, як зробити квас з житнього хліба.

Читайте РБК-Україна в Google News
РецептиНапої