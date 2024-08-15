Цей лайфхак допоможе помолодшати на 10 років за допомогою макіяжу

Який макіяж омолодить обличчя

Візажисти розкрили хитрі способи макіяжу, щоб візуально омолодити обличчя на 10 років.

Сливові і бордові помади повинні бути тільки у вечірньому макіяжі. З коричневими відтінками помад краще розпрощатися. З матовими текстурами потрібно бути максимально акуратною, адже вони дуже сушать губи.

З віком варто віддавати перевагу косметиці, до складу якої входить колаген (щоб розгладити невеликі зморшки).

Одним із перших видавати вік жінки починає її овал обличчя: з роками тонус шкіри зменшується, контури обличчя починають "розмиватися", з'являються непотрібні складки.

Всі вікові поглиблення необхідно висвітлювати (зокрема, для цього і потрібен хайлайтер), а контур овалу обличчя - підкреслювати пудрою більш темного відтінку.

Рум'яна теж допомагає омолодити обличчя. Важливі лише рум'яні персикових або рожевих відтінків, а вилиці потрібно підкреслити темними, золотистими або бежевими рум'янами.

Важливо категорично не залишати декоративну косметику на обличчі на ніч, адже це дуже шкодить шкірі.