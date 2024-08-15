Этот лайфхак поможет помолодеть на 10 лет с помощью макияжа

Каждая женщина хочет сохранить свою красоту и выглядеть помоложе. Достичь этого можно с помощью хитростей в макияже. Такой способ более бюджетный, ведь не придется тратить много денег на походы к косметологу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Визажисты раскрыли хитрые способы макияжа, чтобы визуально омолодить лицо на 10 лет.
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Сливовые и бордовые помады должны быть только в вечернем макияже. С коричневыми оттенками помад лучше распрощаться. С матовыми текстурами нужно быть максимально аккуратным, ведь они очень сушат губы.
С возрастом следует отдавать предпочтение косметике, в состав которой входит коллаген (чтобы разгладить небольшие морщинки).
Одним из первых выдавать возраст женщины начинает ее овал лица: с годами тонус кожи уменьшается, контуры лица начинают размываться, появляются ненужные складки.
Все возрастные углубления необходимо освещать (в частности, для этого и нужен хайлайтер), а контур овала лица - подчеркивать пудрой более темного оттенка.
Румяна тоже помогает омолодить лицо. Важны только румяные персиковых или розовых оттенков, а скулы нужно подчеркнуть темными, золотистыми или бежевыми румянами.
Важно категорически не оставлять декоративную косметику на лице на ночь, это очень вредит коже.
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