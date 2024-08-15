Цей лайфхак допоможе помолодшати на 10 років за допомогою макіяжу

Кожна жінка хоче зберегти свою красу та виглядати якомога молодше. Досягти цього можна за допомогою хитрощів в макіяжі. Такий спосіб більш бюджетний, адже не доведеться витрачати багато грошей на походи до косметолога.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Який макіяж омолодить обличчя

Візажисти розкрили хитрі способи макіяжу, щоб візуально омолодити обличчя на 10 років.

Це також не передбачає витрачання великих коштів на дорогі продукти, а радше внесення кількох простих змін до існуючої рутини краси.

Перша порада - інвестувати в "сонячні відтінки" або продукти жовтого кольору. Зріла шкіра має тенденцію виглядати вимитою або тьмяною, тому варто перейти із продуктів з рожевими відтінками, які можуть перебільшувати насичений колір на щось із відтінком жовтого.

Цей несподіваний відтінок надає тепла навіть найсмутнішому кольорові обличчя.

Заміна пензлика для макіяжу на вологий спонж може творити чудеса для зрілого кольору обличчя .

Фахівці також запропонували жінкам, які хочуть мати свіжий вигляд, замінити пудрові засоби на кремові. Пудра не тільки має тенденцію мігрувати та осідати в складках, але вона "поглинає" світло та підкреслює будь-які сухі плями.

Сливові і бордові помади повинні бути тільки у вечірньому макіяжі. З коричневими відтінками помад краще розпрощатися. З матовими текстурами потрібно бути максимально акуратною, адже вони дуже сушать губи.

Яку косметику обирати

З віком варто віддавати перевагу косметиці, до складу якої входить колаген (щоб розгладити невеликі зморшки).

Одним із перших видавати вік жінки починає її овал обличчя: з роками тонус шкіри зменшується, контури обличчя починають "розмиватися", з'являються непотрібні складки.

Всі вікові поглиблення необхідно висвітлювати (зокрема, для цього і потрібен хайлайтер), а контур овалу обличчя - підкреслювати пудрою більш темного відтінку.

Рум'яна теж допомагає омолодити обличчя. Важливі лише рум'яні персикових або рожевих відтінків, а вилиці потрібно підкреслити темними, золотистими або бежевими рум'янами.

Важливо категорично не залишати декоративну косметику на обличчі на ніч, адже це дуже шкодить шкірі.