Этот лайфхак поможет помолодеть на 10 лет с помощью макияжа

Каждая женщина хочет сохранить свою красоту и выглядеть помоложе. Достичь этого можно с помощью хитростей в макияже. Такой способ более бюджетный, ведь не придется тратить много денег на походы к косметологу.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express .

Какой макияж омолодит лицо

Визажисты раскрыли хитрые способы макияжа, чтобы визуально омолодить лицо на 10 лет.

Это также не предполагает расходования больших средств на дорогие продукты, а скорее внесение нескольких простых изменений в существующую рутину красоты.

Первый совет - инвестировать в "солнечные оттенки" или продукты желтого цвета. Зрелая кожа имеет тенденцию выглядеть вымытой или тусклой, поэтому следует перейти из продуктов с розовыми оттенками, которые могут преувеличивать насыщенный цвет на что-то с желтым оттенком.

Этот неожиданный оттенок придает тепло даже самому грустному цвету лица.

Замена кисточки для макияжа на влажный спонж может творить чудеса для зрелого цвета лица .

Специалисты также предложили женщинам, которые хотят иметь свежий взгляд, заменить пудровые средства на кремовые. Пудра не только имеет тенденцию мигрировать и оседать в складках, но она поглощает свет и подчеркивает любые сухие пятна.

Сливовые и бордовые помады должны быть только в вечернем макияже. С коричневыми оттенками помад лучше распрощаться. С матовыми текстурами нужно быть максимально аккуратным, ведь они очень сушат губы.

Какую косметику выбирать

С возрастом следует отдавать предпочтение косметике, в состав которой входит коллаген (чтобы разгладить небольшие морщинки).

Одним из первых выдавать возраст женщины начинает ее овал лица: с годами тонус кожи уменьшается, контуры лица начинают размываться, появляются ненужные складки.

Все возрастные углубления необходимо освещать (в частности, для этого и нужен хайлайтер), а контур овала лица - подчеркивать пудрой более темного оттенка.

Румяна тоже помогает омолодить лицо. Важны только румяные персиковых или розовых оттенков, а скулы нужно подчеркнуть темными, золотистыми или бежевыми румянами.

Важно категорически не оставлять декоративную косметику на лице на ночь, это очень вредит коже.