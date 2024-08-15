Этот лайфхак поможет помолодеть на 10 лет с помощью макияжа
Каждая женщина хочет сохранить свою красоту и выглядеть помоложе. Достичь этого можно с помощью хитростей в макияже. Такой способ более бюджетный, ведь не придется тратить много денег на походы к косметологу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Express.
Какой макияж омолодит лицо
Визажисты раскрыли хитрые способы макияжа, чтобы визуально омолодить лицо на 10 лет.
Это также не предполагает расходования больших средств на дорогие продукты, а скорее внесение нескольких простых изменений в существующую рутину красоты.
Первый совет - инвестировать в "солнечные оттенки" или продукты желтого цвета. Зрелая кожа имеет тенденцию выглядеть вымытой или тусклой, поэтому следует перейти из продуктов с розовыми оттенками, которые могут преувеличивать насыщенный цвет на что-то с желтым оттенком.
Этот неожиданный оттенок придает тепло даже самому грустному цвету лица.
Замена кисточки для макияжа на влажный спонж может творить чудеса для зрелого цвета лица.
Специалисты также предложили женщинам, которые хотят иметь свежий взгляд, заменить пудровые средства на кремовые. Пудра не только имеет тенденцию мигрировать и оседать в складках, но она поглощает свет и подчеркивает любые сухие пятна.
Сливовые и бордовые помады должны быть только в вечернем макияже. С коричневыми оттенками помад лучше распрощаться. С матовыми текстурами нужно быть максимально аккуратным, ведь они очень сушат губы.
Какую косметику выбирать
С возрастом следует отдавать предпочтение косметике, в состав которой входит коллаген (чтобы разгладить небольшие морщинки).
Одним из первых выдавать возраст женщины начинает ее овал лица: с годами тонус кожи уменьшается, контуры лица начинают размываться, появляются ненужные складки.
Все возрастные углубления необходимо освещать (в частности, для этого и нужен хайлайтер), а контур овала лица - подчеркивать пудрой более темного оттенка.
Румяна тоже помогает омолодить лицо. Важны только румяные персиковых или розовых оттенков, а скулы нужно подчеркнуть темными, золотистыми или бежевыми румянами.
Важно категорически не оставлять декоративную косметику на лице на ночь, это очень вредит коже.
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