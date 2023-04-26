Цей "корінний мешканець" українських аптечок зовсім неефективний: відомий ще з СРСР

Звідки взялася "зеленка"

Діамантовий зелений винайшли в 1879 саме як барвник. І, в принципі, в цьому немає нічого поганого. Наприклад, Нітрогліцерин, перш ніж перейти до медицини, був вибухівкою. Фарбуючи в лабораторіях препарати для мікроскопії, вчені помітили, що він вбиває мікроби.

Крім того, "зеленка" не має жодного відношення до діамантів. Вся справа в невдалому перекладі з французької на російську.

"Взагалі "зеленка" – це порошок, блискуче-зеленого кольору, який у нас представлений у вигляді спиртового розчину. А слово "блискучий" французькою буде "brillant", - повідомив лікар.

Чи є у зеленки антисептичні властивості?

"Зеленка" дійсно має антисептичні властивості, проте доведені вони лише у лабораторних умовах. Дослідження, чи впливає даний препарат на швидкість загоєння ран чи профілактику гнійних ускладнень – не проводилися, оскільки препарат не використовується закордоном. І причина полягає в тому, що він є стійким барвником.

У колишньому "союзі" пішли своїм шляхом і "недугу" цього антисептика перевели в "подвиг". "Зеленка" десятками років використовувалась медициною СРСР.

Чи потрібно мазати зеленкою висипання вітрянки?

Ні, це робити не треба. Мало того, що це жодним чином не впливає на саму висипку та ймовірність її інфікування, то ще й "маскує" елементи висипання, що не дає стежити за їх динамікою. У разі сверблячки при вітрянці краще віддати перевагу місцевому препарату Каламін або системним гістаміноблокаторам.

"Діамантовий зелений" дійсно є антисептиком, проте його барвники залишили його далеко позаду прямих "конкурентів". А ще у зв'язку з недослідженістю виникає багато питань щодо безпеки його застосування. А поки що його основною перевагою є дешевизна. Що і робить її справжнім "народним" антисептиком", - резюмував медик.