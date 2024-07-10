Этот "копеечный" напиток поможет сбросить вес и снизить холестерин

Врач сообщил, что вы можете помочь снизить уровень холестерина, ожирение печени и даже потенциально похудеть, просто выпивая стакан воды с лимонными ломтиками каждый день.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал врача Эрика Берга, у которого 12 миллионов подписчиков.

Почему вода с лимоном работает?

Эксперты предполагают, что стакан воды с ломтиками лимона может иметь много преимуществ для вашего организма, включая снижение уровня холестерина, улучшение состояния жировой печени и потенциальную помощь в потере веса.

Вы можете легко найти свежие лимоны в любом супермаркете. Это означает, что вы можете сбить стакан лимонной воды всего за копейки.

Доктор Эрик Берг, специализирующийся на здоровом кетозе и периодической голодовке, подробно описал преимущества ежедневного употребления воды с лимоном на своем канале YouTube.

Он регулярно выкладывает в сети познавательные видео.

По словам доктора Берга, вода с лимоном не только освежает и вкусна, но и пользуется невероятной пользой для здоровья.

"Особенно в сочетании со здоровым кето и периодической голодовкой", - добавил он.

Ежедневное употребление воды с лимоном может:

уменьшить жир в печени

снизить высокий уровень холестерина

помощь при похудении

бороться с признаками старения

бороться с раком

уменьшить образование камней в почках

обеспечивает фитонутриенты

Объясняя, как вода с лимоном может уменьшить ожирение печени, доктор Берг объясняет это фитонутриентами в лимонной воде, которые могут значительно улучшить состояние, известное как стеатоз печени.

"Это означает проникновение жира в печень, поэтому стеатоз печени означает ожирение печени. Лимонная вода обладает способностью растворять жир в печени. Есть и другие вещи, такие как очищение желчных солей и холина", - сказал он.

Холин помогает вашей печени, мозгу и клеткам и влияет на то, как ваше тело использует жиры.

"Диета с низким содержанием жира, такая как кетогенная диета, также может снизить до 50% жира в печени в течение 14 дней. Но если вы добавите немного лимона в свою воду, вы сможете ускорить дело", - отметил эксперт.