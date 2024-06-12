Цей фрукт - чемпіон по корисності. Продається у кожному супермаркеті

Який фрукт чемпіон по корисності?

За словами дієтолога Алекси Руані, червоний виноград може допомогти знизити рівень холестерину та запалення, а також підвищити імунітет.

Дослідник у галузі дієтології з Університетського коледжу Лондона - пані Руані пояснила, що червоний виноград багатий поліфенолами.

Це антиоксидантні рослинні сполуки. Червоний виноград, зокрема, містить антоціани, синій пігмент, який корисний для здоров’я мозку, і ресвератрол, який має протизапальну та антивікову дію.

Шкірка та кісточки червоного винограду також багаті іншими антиоксидантами, включаючи катехіни та епікатехіни, які також містяться в чаї та, як відомо, зменшують окислювальний стрес в організмі.

Що кажуть дослідження?

"Дуже детальне дослідження Nature 2023 року за участю здорових чоловіків і жінок показало, що споживання трьох 80-грамових порцій винограду [це приблизно 14 виноградин на порцію] протягом двох тижнів підвищує рівень корисних бактерій, таких як Streptococcus thermophilus, і зменшує потенційно шкідливі Holdemania spp., сприяючи здоровішому мікробіому кишечника", - зазначила Руані.

Ці зміни часто пов’язані з покращенням травлення, підтримкою імунітету та зменшенням запалення.

Це ж дослідження також показало значне збільшення молекул, пов’язаних з відновленням ДНК, що свідчить про те, що біологічно активні сполуки у винограді можуть посилити механізми, пов’язані з більш здоровим і довгим життям.

Відомо, що виноград знижує ліпопротеїни низької щільності завдяки кількості клітковини, яку він містить.

Це пов’язано з тим, що розчинні волокна можуть затримувати або навіть зменшувати всмоктування певних поживних речовин у вашу кров, наприклад холестерину. Інше дослідження, опубліковане в журналі Food and Function у 2015 році, виявило переваги саме червоного винограду.

Вчені виявили, що люди з високим рівнем холестерину, які їли три чашки червоного винограду на день протягом восьми тижнів, мали нижчий загальний холестерин, а також знижували ліпопротеїни низької щільності.

У рамках дослідження дослідники з Бушерського університету медичних наук в Ірані розділили 69 пацієнтів на три групи.

Дві групи вживали по 500 грамів червоного винограду Кондорі або білого винограду Шахруді щодня протягом восьми тижнів, тоді як третя група не робила ні того, ні іншого.

"Загальна антиоксидантна здатність була значно збільшена як у групах споживання червоного, так і білого винограду порівняно з контрольною групою", - розповіли вчені.