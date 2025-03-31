Цей додаток стрімко розряджає акумулятор вашого iPhone

Який браузер економічніший?

Щоб отримати об'єктивні дані, було проведено тест з безперервним годинним веб-серфінгом. Для забезпечення чистоти експерименту закривали всі додатки, вимикали фонові процеси, а яскравість екрана встановлювали на максимальний рівень. Спеціальний скрипт запускав автоматичну прокрутку сторінки, імітуючи активне використання браузера.

Тестування почалося з Safari. Початковий рівень заряду становив 90%, а через годину безперервного використання він знизився до 87%. Таким чином, браузер спожив лише 3% заряду за годину роботи в умовах максимального навантаження. Це вражаючий результат, враховуючи, що екран залишався увімкненим і активно прокручувався.

Потім аналогічний тест було проведено з Chrome. Перед запуском експерименту рівень заряду становив 88%. Через годину використання батарея розрядилася до 83%, що означає споживання 5% заряду за той самий часовий проміжок.

Різниця в енергоспоживанні

На перший погляд різниця між браузерами невелика - всього 2% за годину. Однак у пропорційному співвідношенні Chrome використовував на 60% більше енергії, ніж Safari. При тривалому використанні це призводить до значного зниження часу автономної роботи. Якщо Safari розряджає батарею на 30% за певний період, Chrome у тих самих умовах може спожити близько 50%.

Звісно, енергоспоживання не завжди масштабується лінійно, і одна година легкого прокручування не відображає реальних сценаріїв повсякденного використання, що включають стрімінг, обмін повідомленнями та ігри. Однак результати тесту підтверджують, що Chrome менш ефективний з точки зору енергозбереження на iPhone.

Оптимізація під операційну систему відіграє ключову роль в енергоспоживанні. Safari розроблений Apple і, як очікується, працює ефективніше на iOS, аналогічно тому, як Samsung Internet краще адаптований для пристроїв Samsung.

З огляду на легкість імпорту даних з Chrome і відсутність критично важливих відмінностей у функціоналі, перехід на Safari може стати раціональним рішенням для користувачів iPhone, які прагнуть продовжити час автономної роботи пристрою.

Порівняння Chrome і Safari (фото: MakeUseOf)