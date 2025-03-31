Цей додаток стрімко розряджає акумулятор вашого iPhone
Багато користувачів iPhone помічають, що Chrome сильно витрачає заряд батареї. Незважаючи на зручну синхронізацію даних між пристроями, оптимізація енергоспоживання стає вирішальним фактором під час вибору браузера. Проведене тестування підтвердило: Safari набагато дбайливіше ставиться до заряду акумулятора.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний веб-сайт MakeUseOf.
Який браузер економічніший?
Щоб отримати об'єктивні дані, було проведено тест з безперервним годинним веб-серфінгом. Для забезпечення чистоти експерименту закривали всі додатки, вимикали фонові процеси, а яскравість екрана встановлювали на максимальний рівень. Спеціальний скрипт запускав автоматичну прокрутку сторінки, імітуючи активне використання браузера.
Тестування почалося з Safari. Початковий рівень заряду становив 90%, а через годину безперервного використання він знизився до 87%. Таким чином, браузер спожив лише 3% заряду за годину роботи в умовах максимального навантаження. Це вражаючий результат, враховуючи, що екран залишався увімкненим і активно прокручувався.
Потім аналогічний тест було проведено з Chrome. Перед запуском експерименту рівень заряду становив 88%. Через годину використання батарея розрядилася до 83%, що означає споживання 5% заряду за той самий часовий проміжок.
Різниця в енергоспоживанні
На перший погляд різниця між браузерами невелика - всього 2% за годину. Однак у пропорційному співвідношенні Chrome використовував на 60% більше енергії, ніж Safari. При тривалому використанні це призводить до значного зниження часу автономної роботи. Якщо Safari розряджає батарею на 30% за певний період, Chrome у тих самих умовах може спожити близько 50%.
Звісно, енергоспоживання не завжди масштабується лінійно, і одна година легкого прокручування не відображає реальних сценаріїв повсякденного використання, що включають стрімінг, обмін повідомленнями та ігри. Однак результати тесту підтверджують, що Chrome менш ефективний з точки зору енергозбереження на iPhone.
Оптимізація під операційну систему відіграє ключову роль в енергоспоживанні. Safari розроблений Apple і, як очікується, працює ефективніше на iOS, аналогічно тому, як Samsung Internet краще адаптований для пристроїв Samsung.
З огляду на легкість імпорту даних з Chrome і відсутність критично важливих відмінностей у функціоналі, перехід на Safari може стати раціональним рішенням для користувачів iPhone, які прагнуть продовжити час автономної роботи пристрою.
Порівняння Chrome і Safari (фото: MakeUseOf)