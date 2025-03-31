Это приложение стремительно разряжает аккумулятор вашего iPhone

Многие пользователи iPhone замечают, что Chrome сильно расходует заряд батареи. Несмотря на удобную синхронизацию данных между устройствами, оптимизация энергопотребления становится решающим фактором при выборе браузера. Проведенное тестирование подтвердило: Safari гораздо бережнее относится к заряду аккумулятора.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический веб-сайт MakeUseOf .

Какой браузер экономичнее?

Чтобы получить объективные данные, был проведен тест с непрерывным часовым веб-серфингом. Для обеспечения чистоты эксперимента закрывались все приложения, отключались фоновые процессы, а яркость экрана устанавливалась на максимальный уровень. Специальный скрипт запускал автоматическую прокрутку страницы, имитируя активное использование браузера.

Тестирование началось с Safari. Исходный уровень заряда составлял 90%, а спустя час непрерывного использования он снизился до 87%. Таким образом, браузер потребил всего 3% заряда за час работы в условиях максимальной нагрузки. Это впечатляющий результат, учитывая, что экран оставался включённым и активно прокручивался.

Затем аналогичный тест был проведён с Chrome. Перед запуском эксперимента уровень заряда составлял 88%. Через час использования батарея разрядилась до 83%, что означает потребление 5% заряда за тот же временной промежуток.

Разница в энергопотреблении

На первый взгляд разница между браузерами невелика – всего 2% за час. Однако в пропорциональном соотношении Chrome использовал на 60% больше энергии, чем Safari. При длительном использовании это приводит к значительному снижению времени автономной работы. Если Safari разряжает батарею на 30% за определенный период, Chrome в тех же условиях может потребить около 50%.

Конечно, энергопотребление не всегда масштабируется линейно, и один час легкой прокрутки не отражает реальных сценариев повседневного использования, включающих стриминг, обмен сообщениями и игры. Однако результаты теста подтверждают, что Chrome менее эффективен с точки зрения энергосбережения на iPhone.

Оптимизация под операционную систему играет ключевую роль в энергопотреблении. Safari разработан Apple и, как ожидается, работает эффективнее на iOS, аналогично тому, как Samsung Internet лучше адаптирован для устройств Samsung.

Учитывая легкость импорта данных из Chrome и отсутствие критически важных отличий в функционале, переход на Safari может стать рациональным решением для пользователей iPhone, стремящихся продлить время автономной работы устройства.

Сравнение Chrome и Safari (фото: MakeUseOf)