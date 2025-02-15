Цей чай - напій здоров'я та довголіття: спробуйте та відчуйте різницю!

Який чай допоможе схуднути та зменшить стрес?

Чай улун - традиційний китайський чай. Він популярний не тільки в Китаї, але і в Непалі, В'єтнамі і на Тайвані. Іноді його називають драконовим чаєм, його готують із листя рослини Camellia Sinensis.

Напій має багато переваг для здоров’я. Завдяки вмісту кофеїну підвищується концентрація. Поліфеноли уповільнюють процеси старіння організму.

Чай улун також містить L-теанін - амінокислоту, яка позитивно впливає на зниження стресу, розслаблення та когнітивні здібності.

Як підкреслює дієтолог Саміна Каллоо, чай улун також підтримує здоров'я кишечника і зміцнює імунну систему.

Останні дані показують, що вживання улуну стимулює ріст корисних бактерій у кишечнику. А різноманітний кишковий мікробіом – запорука міцного імунітету.

Напій також може мати протизапальну та гіпоглікемічну дію. Вчені вважають, що антиоксиданти, присутні в чаї улун, можуть допомогти запобігти мутації клітин, які можуть призвести до раку в організмі.

Антиоксиданти можуть допомогти зберегти ваші зуби та кістки міцними.

Який на смак чай улун?

Чай улун смакує, як щось середнє між зеленим і чорним чаєм. Колір чаю стає темнішим залежно від того, як довго листя ферментуються. Зелений чай улун, як правило, має насичений землистий смак, тоді як темні сорти мають більш смажений смак.

Деякі люди відчувають смакові ноти, які вони описують як трав’янисті та квіткові, інші - як горіхові чи навіть карамельні.