Церковные праздники в июле 2021: какие важные даты нужно знать

Календарь важных церковных дат на июль 2021

4 июля – будем чествовать Всех Святых земли Украинской

7 июля – Рождество Иоанна Предтечи, Крестителя Господня-пророка.

12 июля – завершится первый летний пост, Петров. В этот же день будем чтить память святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

13 июля – отмечаем Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа.

24 июля – чествуем память первой христианки на великокняжеском престоле Киева – святой равноапостольной Ольги.

28 июля – память святого равноапостольного князя Владимира, которому мы обязаны окончательному утверждению православной веры на наших землях.

28 июля – отмечается годовщина крещения Руси-Украины.

Православная церковь Украины

Полный календарь церковных праздников на июль 2021

1 июля - Боголюбской иконы Божией Матери, Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. Постный день.

2 июля - Апостола Иуды Иаковлева, брата Господня. Святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского. Преподобного Паисия Великого. Постный день.

3 июля - Благоверного князя Глеба Владимирского. Священномученика Мефодия, епископа Патарского. Перенесение мощей святителя Гурия, архиепископа Казанского. Постный день.

4 июля - Обретение мощей преподобного Максима Грека. Мученика Иулиана Тарсийского. Священномученика Терентия, епископа Иконийского. Постный день.

5 июля - Священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Постный день.

6 июля - Владимирской иконы Божией Матери. Мученицы Агриппины Римляныни, Собор Владимирских святых. Постный день.

7 июля - Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи). Преподобного Антония Дымского. Постный день.

8 июля - День Петра и Февронии 2021 (в иночестве Давида и Евфросинии), благоверных князей и Муромских чудотворцев – День семьи, любви и верности 2021. Постный день.

9 июля - Тихвинской иконы Божией Матери. Постный день.

10 июля - Прaведной Иоанны мироносицы. Преподобного Сампсона Странноприимца. Обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского. Постный день.

11 июля - Икона Божией Матери Троеручица.

Преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

Перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна.

Постный день.

12 июля - Праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

13 июля - Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов: Петра, Андрея, брата его, Иакова Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковля, или Фаддея, Симона Зилота и Матфия. Прославление святителя Софрония, епископа Иркутского.

14 июля - Бессребреников мучеников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших. Постный день.

15 июля - Положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Святителя Фотия, митрополита Киевского и всея Руси.

16 июля - Мученика Иакинфа Римского. Святителя Василия, епископа Рязанского. Преподобных Анатолиев Печерских. Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Московского. Постный день.

17 июля - Страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княгинь Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. Преподобной Марфы Антиохийской, матери Симеона Дивногорца. Преподобного Андрея Рублева, иконописца. Святителя Андрея Критского, архиепископа. Благоверного князя Андрея Боголюбского.

18 июля - Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, чудотворца. Преподобного Афанасия, игумена Афонского. Преподобномученицы великой княгини Елисаветы и инокини Варвары (Яковлевой).

19 июля - Собор Радонежских святых. Преподобных Сисоя Великого и Сисоя, схимника Печерского.

20 июля - Преподобного Фомы Малеина. Преподобного Акакия Синайского. Мученицы Кириакии (Неделы) Никомидийской.

21 июля - Явление Казанской иконы Пресвятой Богородицы (в городе Казани). Мученика Прокопия. Постный день.

22 июля - Священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского, Священномученика Кирилла, епископа Гортинского. Святителя Феодора, епископа Едесского.

23 июля - Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов. Мучеников 45-ти в Никополе Армянском: Антония, Маврикия, Леонтия, Даниила, Сисиния, Александра, Ианикита (Аникиты), Менеи, Вирилада и прочих. Преподобного Силуана, схимника Печерского, в Дальних пещерах. Постный день.

24 июля - День равноапостольной Ольги, великой княгини Киевской, в крещении Елены. Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной, имже Православие утвердися.

25 июля - Иконы Божией Матери Троеручица. Преподобного Михаила Малеина, игумена. Мучеников Прокла и Илария. Мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна Печерского, в Киеве.

26 июля - Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита.

27 июля - Апостола от 70-ти Акилы. Преподобного Никодима Святогорца.

28 июля - День равноапостольного великого князя Владимира Киевского (в крещении Василия). День крещения Киевской Руси в 2021 году. Мученика Кирика и мученицы Иулитты. Постный день.

29 июля - Священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его.

30 июля - Великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской. День ангела Марины по церковному календарю отмечается в марте и в июле. Преподобного Иринарха Соловецкого, игумена. Постный день.

31 июля - Калужской иконы Божией Матери. Преподобного Иоанна Многострадального, Печерского.