Календарь выходных дней и праздников на июль 2021: сколько будем отдыхать

Июль 2021 года станет спокойным месяцем, без дополнительных выходных дней и шумных праздников. Всего в этом месяце 31 день, из которых будет всего 9 выходных и 22 рабочих дня.

Какие важные праздники и памятные даты будем отмечать в июле 2021 года – читайте в нашем материале ниже.

30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми

28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов

18 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией

4 июля – День отдыха от праздников

Выходные дни в июле выпадают на такие числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 24 и 31. Месяц начался в четверг и закончится в субботу.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в июле.

А также писали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в июле.