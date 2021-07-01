ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Календарь выходных дней и праздников на июль 2021: сколько будем отдыхать

Новина українською →
Четверг 01 июля 2021 17:15
Календарь выходных дней и праздников на июль 2021: сколько будем отдыхать Календарь ыходных дней и праздников на июль 2021 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Июль 2021 года станет спокойным месяцем, без дополнительных выходных дней и шумных праздников. Всего в этом месяце 31 день, из которых будет всего 9 выходных и 22 рабочих дня.

Какие важные праздники и памятные даты будем отмечать в июле 2021 года – читайте в нашем материале ниже.

Выходные дни в июле выпадают на такие числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 24 и 31. Месяц начался в четверг и закончится в субботу.

Что будем отмечать в июле

1 июля - День архитектуры Украины

1 июля - День государственного регистратора

2 июля - День налоговика Украины

2 июля – Всемирный день НЛО

2 июля – Всемирный день собаки

2 июля – Международный день спортивного журналиста

3 июля – День тайной дружбы

4 июля - День Военно-морских Сил Украины

4 июля - День судебного эксперта

4 июля – День отдыха от праздников

6 июля - День войск ПВО Вооруженных Сил Украины

6 июля – Всемирный день поцелуя

7 июля - День работника природно-заповедного дела

8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией

11 июля - День рыбака

11 июля - Всемирный день народонаселения

11 июля – Всемирный день шоколада

12 июля - Всемирный день бортпроводника

12 июля – День фотографа

16 июля - День бухгалтера

18 июля - День работников металлургической и горнодобывающей промышленности

18 июля - Международный день Нельсона Манделы

20 июля – Международный день шахмат

20 июля – Международный день торта

23 июля – Всемирный день китов и дельфинов

25 июля - День флота Украины

25 июля - День работников торговли

28 июля - Международный день борьбы с вирусными гепатитами

28 июля - День PR-специалиста

30 июля - День системного администратора

30 июля – Международный день дружбы

30 июля – Всемирный день борьбы с торговлей людьми

Напомним, ранее мы рассказывали о том, кто будет отмечать день ангела в июле.

А также писали о том, какие церковные праздники будут отмечаться в июле.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники выходные
LITE
Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле
Ливни, грозы и жара: синоптики напугали прогнозом погоды в июле