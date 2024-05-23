Церковний календар на червень 2024: важливі дати та свята
Церковні свята червня 2024 року (фото: Freepik)
У червні 2024 року на православних українців чекають важливі церковні свята, серед яких Вознесіння Господнє, Трійця і не тільки.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які церковні свята будемо відмічати у червні за новим церковним календарем.
Церковні свята червня
Церковний календар на червень 2024 року насичений численними святами, які мають важливе значення для християн.
У цьому місяці ми відзначимо не тільки великі свята, такі як Вознесіння Господнє та Трійця, але й шануватимемо пам'ять багатьох святих.
Свята у червні 2024 року за новим календарем:
- 1 червня - святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним
- 2 червня - святого Никифора
- 3 червня - святого мученика Лукиліяна і тих, що з ним
- 4 червня - святого Митрофана, патріарха Царгородського
- 5 червня - Віддання свята Преполовення; святого священномученика Доротея, єпископа Тирського; святого мученика Косми, пресвітера Вірменського
- 6 червня - преподобного Висаріона чудотворця; преподобного Іларіона Нового, ігумена Далматської обителі
- 7 червня - святого священномученика Теодота, єпископа Анкирського
- 8 червня - перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона
- 9 червня - Неділя Сліпорожденого; святого Кирила, архиєпископа Олександрійського
- 10 червня - святого священномученика Тимотея, єпископа Пруського
- 11 червня - святих апостолів Вартоломея й Варнави
- 12 червня - Віддання Великодня; преподобного Онуфрія Великого; преподобного Петра Атонського
- 13 червня - Вознесіння Ісуса Христа
- 14 червня - святого пророка Єлисея; святого Методія, патріарха Царгородського
- 15 червня - святого пророка Амоса; преподобного Єроніма, пресвітера Стридонського
- 16 червня - Неділя Святих Отців I Вселенського Собору; святого чудотворця Тихона Аматунтського
- 17 червня - святих мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла; преподобного Іпатія, ігумена Руфеніанського
- 18 червня - святого мученика Леонтія
- 19 червня - святого апостола Юди, брата Господнього по плоті
- 20 червня - святого священномученика Методія, єпископа Патарського
- 21 червня - Віддання Вознесіння; святого мученика Юліана Тарсійського
- 22 червня - Субота заупокійна; святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського
- 23 червня - Свята Трійця (П'ятидесятниця)
- 24 червня - Понеділок Святого Духа; Різдво чесного і славного пророка Івана Хрестителя
- 25 червня - святої преподобномучениці Февронії
- 26 червня - преподобного Давида, що в Солуні; блаженного священномученика Андрія Іщака; блаженного священномученика Миколи Конрада і мученика Володимира Прийми
- 27 червня - блаженного священномученика єпископа Миколая Чарнецького та інших; блаженного священномученика Омеляна Ковча; преподобного Самсона странноприємця
- 28 червня - перенесення мощів святих безсрібників Кира та Івана
- 29 червня - День апостолів Петра і Павла
- 30 червня - Неділя Всіх святих; Собор святих славних і всехвальних дванадцяти апостолів; блаженного священномученика Василія Величковського
Ці святкові дні нагадують нам про важливість духовного життя та можливість вшанувати святих, які своїм прикладом надихають нас на добрі справи.