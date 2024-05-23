Церковный календарь на июнь 2024 года: важные даты и праздники

Церковные праздники июня

Церковный календарь на июнь 2024 г. насыщен многочисленными праздниками, которые имеют важное значение для христиан.

В этом месяце мы отметим не только большие праздники, такие как Вознесение Господне и Троицу, но и почитаем память многих святых.

Праздники в июне 2024 года по новому календарю:

1 июня - святого мученика Юстина философа и тех, что с ним

2 июня - святого Никифора

3 июня - святого мученика Лукилиана и тех, что с ним

4 июня - святого Митрофана, патриарха Царьградского

5 июня - Предание праздника Преполовения; святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского

6 июня - преподобного Висариона чудотворца; преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители

7 июня - святого священномученика Теодота, епископа Анкирского

8 июня - перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона

9 июня - Воскресенье Слепорожденного; святого Кирилла, архиепископа Александрийского

10 июня - святого священномученика Тимофея, епископа Прусского

11 июня - святых апостолов Вартоломея и Варнавы

12 июня - Предание Пасхи; преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Атонского

13 июня - Вознесение Иисуса Христа

14 июня - святого пророка Елисея; святого Методия, патриарха Царьградского

15 июня - святого пророка Амоса; преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского

16 июня - Воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора; святого чудотворца Тихона Аматунтского

17 июня - святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила; преподобного Ипатия, игумена Руфенианского

18 июня - святого мученика Леонтия

19 июня - святого апостола Иуды, брата Господня по плоти

20 июня - святого священномученика Методия, епископа Патарского

21 июня - Воздание Вознесения; святого мученика Юлиана Тарсийского

22 июня - Суббота заупокойная; святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского

23 июня - Святая Троица (Пятидесятница)

24 июня - Понедельник Святого Духа; Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя

25 июня - святой преподобномученицы Февронии

26 июня - преподобного Давида в Фессалонике; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы

27 июня - блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприемника

28 июня - перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Иоанна

29 июня - День апостолов Петра и Павла

30 июня - Воскресенье Всех святых; Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского

Эти праздничные дни напоминают нам о важности духовной жизни и возможности почтить святых, которые своим примером вдохновляют нас на добрые дела.