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Церковный календарь на июнь 2024 года: важные даты и праздники

Церковные праздники июня 2024 года (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

В июне 2024 года православных украинцев ждут важные церковные праздники, среди которых Вознесение Господне, Троица и не только.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие церковные праздники будем отмечать в июне по новому церковному календарю.

Церковные праздники июня

Церковный календарь на июнь 2024 г. насыщен многочисленными праздниками, которые имеют важное значение для христиан.

В этом месяце мы отметим не только большие праздники, такие как Вознесение Господне и Троицу, но и почитаем память многих святых.

Праздники в июне 2024 года по новому календарю:

  • 1 июня - святого мученика Юстина философа и тех, что с ним
  • 2 июня - святого Никифора
  • 3 июня - святого мученика Лукилиана и тех, что с ним
  • 4 июня - святого Митрофана, патриарха Царьградского
  • 5 июня - Предание праздника Преполовения; святого священномученика Доротея, епископа Тирского; святого мученика Космы, пресвитера Армянского
  • 6 июня - преподобного Висариона чудотворца; преподобного Иллариона Нового, игумена Далматской обители
  • 7 июня - святого священномученика Теодота, епископа Анкирского
  • 8 июня - перенесение мощей святого великомученика Теодора Тирона
  • 9 июня - Воскресенье Слепорожденного; святого Кирилла, архиепископа Александрийского
  • 10 июня - святого священномученика Тимофея, епископа Прусского
  • 11 июня - святых апостолов Вартоломея и Варнавы
  • 12 июня - Предание Пасхи; преподобного Онуфрия Великого; преподобного Петра Атонского
  • 13 июня - Вознесение Иисуса Христа
  • 14 июня - святого пророка Елисея; святого Методия, патриарха Царьградского
  • 15 июня - святого пророка Амоса; преподобного Иеронима, пресвитера Стридонского
  • 16 июня - Воскресенье Святых Отцов I Вселенского Собора; святого чудотворца Тихона Аматунтского
  • 17 июня - святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила; преподобного Ипатия, игумена Руфенианского
  • 18 июня - святого мученика Леонтия
  • 19 июня - святого апостола Иуды, брата Господня по плоти
  • 20 июня - святого священномученика Методия, епископа Патарского
  • 21 июня - Воздание Вознесения; святого мученика Юлиана Тарсийского
  • 22 июня - Суббота заупокойная; святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского
  • 23 июня - Святая Троица (Пятидесятница)
  • 24 июня - Понедельник Святого Духа; Рождество честного и славного пророка Иоанна Крестителя
  • 25 июня - святой преподобномученицы Февронии
  • 26 июня - преподобного Давида в Фессалонике; блаженного священномученика Андрея Ищака; блаженного священномученика Николая Конрада и мученика Владимира Приймы
  • 27 июня - блаженного священномученика епископа Николая Чарнецкого и других; блаженного священномученика Емельяна Ковча; преподобного Самсона странноприемника
  • 28 июня - перенесение мощей святых бессеребренников Кира и Иоанна
  • 29 июня - День апостолов Петра и Павла
  • 30 июня - Воскресенье Всех святых; Собор святых славных и всехвальных двенадцати апостолов; блаженного священномученика Василия Величковского

Эти праздничные дни напоминают нам о важности духовной жизни и возможности почтить святых, которые своим примером вдохновляют нас на добрые дела.

Раньше мы писали о том, когда в Украине в 2024 году будем праздновать самые главные церковные праздники.

При написании материала были использованы источники: сайт ПЦУ, Церковный календарь УПЦ.

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