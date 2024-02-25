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Церковний календар на березень 2024: коли святкувати Благовіщення і розпочинати Великий піст

Дати церковних свят за новим календарем (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Після переходу України на новий церковний календар з 1 вересня 2023 року свята змістились на 13 днів назад. Відповідно Благовіщення, яке раніше відзначали у квітні, тепер святкуватимуть у березні.

РБК-Україна (проект Styler) публікує церковний календар на березень з новими датами всіх свят.

Новий календар церковних свят березень 2024

  • 1 березня - преподобномучениці Євдокії
  • 2 березня - священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі
  • 3 березня - мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска
  • 4 березня - преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії
  • 5 березня - святого Конона Мандонського
  • 6 березня - пам'ять 42 мучеників з міста Амморея, Костянтина та його матері Олени
  • 7 березня - священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших
  • 8 березня - преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського
  • 9 березня - 40 мучеників Севастійських
  • 10 березня - мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента
  • 11 березня - святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія
  • 12 березня - преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова
  • 13 березня - святого Никифора, патріарха Константинопольського; мучениці Христини Персидської
  • 14 березня - преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського
  • 15 березня - мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пулія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв
  • 16 березня - мученика Савина; священномученика Олександра
  • 17 березня - преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина
  • 18 березня - святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима та Євкарпія, початок Великого посту
  • 19 березня - священномучеників Хризанта і Дарії
  • 20 березня - святих преподобних Отців, убитих у монастирі святого Сави
  • 21 березня - преподобного Якова, єпископа Катанського
  • 22 березня - священномученика Василія Анкірського
  • 23 березня - преподобномученика Нікона та його учнів
  • 24 березня - передсвято Благовіщення, преподобної Захарії
  • 25 березня - Благовіщення Пречистої Діви Марії
  • 26 березня - віддання Благовіщення, Собор архангела Гавриїла
  • 27 березня - мучениці Матрони
  • 28 березня - преподобного Іларіона Нового, преподобного Стефана
  • 29 березня - священномучеників Марка і Кирила
  • 30 березня - преподобного Йоана Ліствичника
  • 31 березня - преподобного Іпатія, єпископа

 

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

Читайте також про те, коли святкувати Масницю у 2024 році.

Раніше ми писали про те, чи буде 8 березня 2024 року вихідним.

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