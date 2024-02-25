Церковный календарь на март 2024: когда праздновать Благовещение и начинать Великий пост

После перехода Украины на новый церковный календарь с 1 сентября 2023 года праздники сместились на 13 дней назад. Соответственно, Благовещение, которое раньше отмечали в апреле, теперь будут праздновать в марте.
РБК-Украина (проект Styler) публикует церковный календарь на март с новыми датами всех праздников.
Новый календарь церковных праздников март 2024
1 марта - преподобномученицы Евдокии
2 марта - священномученика Феодота, святителя Иова, митрополита Киевского и всея Руси
3 марта - мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска
4 марта - преподобного Герасима на Иордане, мучеников Павла и Юлиании
5 марта - святого Конона Мандонского
6 марта - память 42 мучеников из города Амморея, Константина и его матери Елены
7 марта - священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других
8 марта - преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского
9 марта - 40 мучеников Севастийских
10 марта - мучеников Кодрата, Киприана, Анекта и Крискента
11 марта - святителей Софронеев, Антипа и Ефимия
12 марта - преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, преподобного Симеона Нового Богослова
13 марта - святого Никифора, патриарха Константинопольского, мученицы Кристины Персидской
14 марта - преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Киевского
15 марта - мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пулия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев
16 марта - мученика Савина, священномученика Александра
17 марта - преподобного Алексия, мужа Божия, мученика Марина
18 марта - святого Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, начало Великого поста
19 марта - священномучеников Хризанта и Дарии
20 марта - святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы
21 марта - преподобного Иакова, епископа Катанского
22 марта - священномученика Василия Анкирского
23 марта - преподобномученика Никона и его учеников
24 марта - предпразднство Благовещения, преподобной Захарии
25 марта - Благовещение Пречистой Девы Марии
26 марта - предание Благовещения, Собор архангела Гавриила
27 марта - мученицы Матроны
28 марта - преподобного Иллариона Нового, преподобного Стефана