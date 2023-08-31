Церковні свята вересня за новим календарем: що і коли відзначатимемо

З вересня 2023 року віруючі почнуть святкувати церковні свята за новим календарем. А це означає, що дати деяких свят можуть змінитися. У вересні християни відзначатимуть Різдво Богородиці та Воздвиження Хреста Господнього.

Які ще будуть важливі церковні дати у вересні 2023 року - читайте у матеріалі нижче.

Варто зазначити, що Усікновення Глави Іоанна Предтечі раніше святкували 11 вересня, але за новим календарем дата змістилася на 29 серпня. Оскільки у серпні новий церковний календар ще не діяв, то глава Української Греко-католицької церкви блаженніший Святослав запропонував у 2023 році відзначити це свято найближчою до 11 вересня неділя – 10 вересня. Або перенести цього року свято на 17 вересня.

27 вересня: апостолів від 70-ти Марка, Аристарха та Зіни; мученика Калістрата та дружини його: Гімнасія та інших

20 вересня: мучеників і сповідників Михайла, князя Чернігівського, і боярина його Феодора, великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феописії та чад їх Агапія та Феопіста

19 вересня: благовірного великого князя Ігоря Чернігівського та Київського, мучеників Трофима, Саватія та Доримедонта

4 вересня: священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох юнаків, ікони Божої Матері "Неопалима Купина"

2 вересня: мучеників Маманта, батька його Феодота та матері мучениці Руфіни, преподобних Антонія та Феодосія Києво-Печерських

1 вересня: церковне новоліття, преподобного Симеона Стовпника та матері його Марфи Каппадокійської, мучениць 40 дів постників та священномученика Аммуна Іраклійського, диякона

До речі, раніше ми писали про те, коли тепер християни відзначатимуть найбільші церковні свята у 2024 році.

А ще розповідали, як зміняться дати церковних свят після переходу на новоюліанський календар.