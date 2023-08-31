Церковные праздники сентября по новому календарю: что и когда будем отмечать

С сентября 2023 года верующие начнут отмечать церковные праздники по новому календарю. А это значит, что даты некоторых праздников могут сдвинуться. В сентябре христиане будут отмечать Рождество Богородицы и Воздвиженье Креста Господнего.
Какие еще будут важные церковные даты в сентябре 2023 года - читайте в материале ниже.
1 сентября: церковное новолетие, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской, мучениц 40 дев постников и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона
2 сентября: мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины, преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских
3 сентября: преподобного Феоктиста Палестинского, священномучеников Анфима, епископа Никомидийского
4 сентября: священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"
5 сентября: пророка Захарии и праведной Елисаветы
6 сентября: мучеников Евдоксия, Зинона и Макария, воспоминание чуда Архистратига Михаила,
7 сентября: мученика Созонта Помпеольского
8 сентября: Рождество Пресвятой Богородицы, Почаевской иконы Божией Матери
9 сентября: мученика Севериана Севастийского, праведных Богоотец Иоакима и Анны
10 сентября: мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры
11 сентября: преподобного Силуана Афонского, преподобной Феодоры Александрийской Младшей
12 сентября: священномученика Автонома Итальянского, епископа
13 сентября: священномученика Корнилия Сотника, епископа
14 сентября: Воздвижение Креста Господня, преставление святителя Иоанна Златоуста
15 сентября: великомученика Никиты Готфского
16 сентября: великомученицы Евфимии Всехвальной
17 сентября: мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
18 сентября: преподобного Евмения, епископа
19 сентября: благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского, мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта
20 сентября: мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и угар их Агапия и Феописта
21 сентября: апостола от 70-ти Кодрата
22 сентября: пророка Ионы
23 сентября: зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
24 сентября: первомученицы равноапостольной Теклы
25 сентября: преподобной Ефросинии Александрийской
26 сентября: преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова
27 сентября: апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мученика Каллистрата и жены его: Гимнасия и других
28 сентября: преподобного Харитона Исповедника
29 сентября: преподобного Кириака Отшельника
30 сентября: святителя Михаила, первого митрополита Киевского; священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.
Стоит отметить, что Усекновение Главы Иоанна Предтечи ранее праздновали 11 сентября, но по новому календарю дата сместилась на 29 августа. Так как в августе новый церковный календарь еще не действовал, то глава Украинской Греко-католической церкви блаженнейший Святослав предложил в 2023 году отметить этот праздник в ближайшее к 11 сентября воскресенье - 10 сентября. Или перенести в этом году праздник на 17 сентября.
Кстати, ранее мы писали о том, когда теперь христиане будут отмечать самые большие церковные праздники в 2024 году.
А еще рассказывали о том, как изменятся даты церковных праздников после перехода на новоюлианский календарь.