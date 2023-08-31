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Церковные праздники сентября по новому календарю: что и когда будем отмечать

Новый церковный календарь на сентябрь 2023 (Коллаж Styler)
Автор: Анна Шиканова

С сентября 2023 года верующие начнут отмечать церковные праздники по новому календарю. А это значит, что даты некоторых праздников могут сдвинуться. В сентябре христиане будут отмечать Рождество Богородицы и Воздвиженье Креста Господнего.

Какие еще будут важные церковные даты в сентябре 2023 года - читайте в материале ниже.

1 сентября: церковное новолетие, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской, мучениц 40 дев постников и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона

2 сентября: мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины, преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

3 сентября: преподобного Феоктиста Палестинского, священномучеников Анфима, епископа Никомидийского

4 сентября: священномученика Вавилы, епископа Великой Антиохии, и с ним трех отроков, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина"

5 сентября: пророка Захарии и праведной Елисаветы

6 сентября: мучеников Евдоксия, Зинона и Макария, воспоминание чуда Архистратига Михаила,

7 сентября: мученика Созонта Помпеольского

8 сентября: Рождество Пресвятой Богородицы, Почаевской иконы Божией Матери

9 сентября: мученика Севериана Севастийского, праведных Богоотец Иоакима и Анны

10 сентября: мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры

11 сентября: преподобного Силуана Афонского, преподобной Феодоры Александрийской Младшей

12 сентября: священномученика Автонома Итальянского, епископа

13 сентября: священномученика Корнилия Сотника, епископа

14 сентября: Воздвижение Креста Господня, преставление святителя Иоанна Златоуста

15 сентября: великомученика Никиты Готфского

16 сентября: великомученицы Евфимии Всехвальной

17 сентября: мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

18 сентября: преподобного Евмения, епископа

19 сентября: благоверного великого князя Игоря Черниговского и Киевского, мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта

20 сентября: мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и угар их Агапия и Феописта

21 сентября: апостола от 70-ти Кодрата

22 сентября: пророка Ионы

23 сентября: зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

24 сентября: первомученицы равноапостольной Теклы

25 сентября: преподобной Ефросинии Александрийской

26 сентября: преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова

27 сентября: апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мученика Каллистрата и жены его: Гимнасия и других

28 сентября: преподобного Харитона Исповедника

29 сентября: преподобного Кириака Отшельника

30 сентября: святителя Михаила, первого митрополита Киевского; священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.

Стоит отметить, что Усекновение Главы Иоанна Предтечи ранее праздновали 11 сентября, но по новому календарю дата сместилась на 29 августа. Так как в августе новый церковный календарь еще не действовал, то глава Украинской Греко-католической церкви блаженнейший Святослав предложил в 2023 году отметить этот праздник в ближайшее к 11 сентября воскресенье - 10 сентября. Или перенести в этом году праздник на 17 сентября.

 

Кстати, ранее мы писали о том, когда теперь христиане будут отмечать самые большие церковные праздники в 2024 году.

А еще рассказывали о том, как изменятся даты церковных праздников после перехода на новоюлианский календарь.

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