Церковные праздники сентября по новому календарю: что и когда будем отмечать

С сентября 2023 года верующие начнут отмечать церковные праздники по новому календарю. А это значит, что даты некоторых праздников могут сдвинуться. В сентябре христиане будут отмечать Рождество Богородицы и Воздвиженье Креста Господнего.

Какие еще будут важные церковные даты в сентябре 2023 года - читайте в материале ниже.

Стоит отметить, что Усекновение Главы Иоанна Предтечи ранее праздновали 11 сентября, но по новому календарю дата сместилась на 29 августа. Так как в августе новый церковный календарь еще не действовал, то глава Украинской Греко-католической церкви блаженнейший Святослав предложил в 2023 году отметить этот праздник в ближайшее к 11 сентября воскресенье - 10 сентября. Или перенести в этом году праздник на 17 сентября.

27 сентября: апостолов от 70-ти Марка, Аристарха и Зины; мученика Каллистрата и жены его: Гимнасия и других

20 сентября: мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина его Феодора, великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феописии и угар их Агапия и Феописта

2 сентября: мучеников Маманта, отца его Феодота и матери мученицы Руфины, преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских

1 сентября: церковное новолетие, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской, мучениц 40 дев постников и священномученика Аммуна Ираклийского, диакона

Кстати, ранее мы писали о том, когда теперь христиане будут отмечать самые большие церковные праздники в 2024 году.

А еще рассказывали о том, как изменятся даты церковных праздников после перехода на новоюлианский календарь.