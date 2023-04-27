Церковний календар на травень 2023: які важливі дати та свята відзначатимемо

У травні українці завжди мають багато подій, які можна відзначити, та дат, які варто пам'ятати. Цьогорічний церковний календар має кілька великих свят, які здебільшого пов'язані з післявеликоднім періодом
Повний календар державних і церковних свят - дивіться нижче в матеріалі Styler.
Церковні свята травня 2023
1 травня - день пам'яті преподобного Іоанна Солунського.
2 травня - день пам'яті преподобного Іоанна Печерника.
3 травня - день пам'яті преподобного Теодора Трихіни.
4 травня - день пам'яті священномученика Януарія та інших.
5 травня - день пам'яті преподобного Теодора Сікіота і Віталія.
6 травня - день пам'яті великомученика Георгія Побідоносця; день пам'яті Іверської ікони Божої Матері.
7 травня - Тиждень 4-й після Великодня; день пам'яті мученика Сави Стратилата.
8 травня - день пам'яті апостола Євангеліста Марка.
9 травня - день пам'яті священномученика Василя, єпископа Амасійського; поминання померлих воїнів.
10 травня - Преполовіння П'ятидесятниці; день пам'яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього.
11 травня - день пам'яті апостолів Ясона і Сосіпатра, а також мученика Максима, Дади та інших.
12 травня - день пам'яті дев'яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, Чудотворця.
13 травня - день пам'яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.
14 травня - Тиждень 5-й після Великодня; священномученика Макарія, митрополита Київського.
15 травня - день пам'яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; перенесення мощей мучеників благовірних князів Бориса і Гліба.
16 травня - день пам'яті мучеників Тимотея і Маври, а також преподобного Теодосія Печерського.
17 травня - день пам'яті мучениці Пелагії.
18 травня - день пам'яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена мідійського.
19 травня - день пам'яті праведного Іова багатостраждального.
20 травня- день пам'яті мученика Акакія таявлення Хреста Господнього в небі над Єрусалимом.
21 травня - Тиждень 5-й після Великодня; день пам'яті апостола і євангеліста Іоана Богослова.
22 травня - Святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських.
23 травня - день пам'яті апостола Симона Зілота.
24 травня - день пам'яті рівноапостольних Кирила і Мефодія.
25 травня - Вознесіння Господнє; 40-й день після Великодня, четвер - перехідне;
26 травня - день пам'яті мучениці Глікерії.
27 травня - день пам'яті мученика Ісидора.
28 травня - Тиждень 7-й після Великодня; день пам'яті преподобного Пахомія Великого.
29 травня - день пам'яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого.
30 травня - день пам'яті апостола Андроніка та інших з ним.
31 травня - день пам'яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.
Усі важливі травневі свята 2023
1 травня - День праці
8-9 травня - Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої Світової війни
8 травня - Міжнародний день Червоного Хреста
9 травня - День Перемоги, День Європи (міжнародний)
14 травня - День матері
20 травня - День Європи (український); День банківських працівників; Усесвітній день метролога; Всесвітній день лікаря-травматолога
21 травня - Усесвітній день пам'яті людей, померлих від СНІДу; Всеукраїнський день працівників культури; День пам'яті жертв політичних репресій
23 травня - День Героїв
24 травня - День слов'янської писемності та культури
25 травня - День філолога
26 травня - День зварювальника
27 травня - День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження
28 травня - День Києва; День хіміка; День прикордонника