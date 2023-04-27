Церковный календарь на май 2023: какие важные даты и праздники будем отмечать

В мае у украинцев всегда много событий, которые можно отметить, и дат, которые стоит помнить. Нынешний церковный календарь имеет несколько больших праздников, которые в основном связаны с послепасхальным периодом
Полный календарь государственных и церковных праздников - смотрите ниже в материале Styler.
Церковные праздники мая 2023 года
1 мая - день памяти преподобного Иоанна Солунского.
2 мая - день памяти преподобного Иоанна Печерника.
3 мая - день памяти преподобного Теодора Трихины.
4 мая - день памяти священномученика Януария и других.
5 мая - день памяти преподобного Теодора Сикиота и Виталия.
6 мая - день памяти великомученика Георгия Победоносца; день памяти Иверской иконы Божией Матери.
7 мая - Неделя 4-я после Пасхи; день памяти мученика Саввы Стратилата.
8 мая - день памяти апостола Евангелиста Марка.
9 мая - день памяти священномученика Василия, епископа Амасийского; поминовение умерших воинов.
10 мая - Преполовение Пятидесятницы; день памяти священномученика Симеона, епископа Иерусалимского, родственника Господня.
11 мая - день памяти апостолов Ясона и Сосипатра, а также мученика Максима, Дады и других.
12 мая - день памяти девяти мучеников в Кизице, преподобного Мемнона, Чудотворца.
13 мая - день памяти апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
14 мая - неделя 5-я после Пасхи; священномученика Макария, митрополита Киевского.
15 мая - день памяти святого Афанасия Великого, архиепископа Александрийского; перенесение мощей мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
16 мая - день памяти мучеников Тимотея и Мавры, а также преподобного Теодосия Печерского.
17 мая - день памяти мученицы Пелагии.
18 мая - день памяти мученицы Ирины, а также преподобного Никифора, игумена мидийского.
19 мая - день памяти праведного Иова многострадального.
20 мая - день памяти мученика Акакия и явления Креста Господня в небе над Иерусалимом.
21 мая - неделя 5-я после Пасхи; день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
22 мая - Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских.
23 мая - день памяти апостола Симона Зилота.
24 мая - день памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия.
25 мая - Вознесение Господне; 40-й день после Пасхи, четверг - переходное.
26 мая - день памяти мученицы Гликерии.
27 мая - день памяти мученика Исидора.
28 мая - Неделя 7-я после Пасхи; день памяти преподобного Пахомия Великого.
29 мая - день памяти слепорожденного преподобного Теодора Освященного.
30 мая - день памяти апостола Андроника и других с ним.
31 мая - день памяти мучеников Теодора, Петра, Дионисия, Андрея и других.
Все важные майские праздники 2023
1 мая - День труда
8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй Мировой войны
8 мая - Международный день Красного Креста
9 мая - День Победы, День Европы (международный)
14 мая - День матери
20 мая - День Европы (украинский); День банковских работников; Всемирный день метролога; Всемирный день врача-травматолога
21 мая - Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Всеукраинский день работников культуры; День памяти жертв политических репрессий
23 мая - День Героев
24 мая - День славянской письменности и культуры
25 мая - День филолога
26 мая - День сварщика
27 мая - День работников издательств, полиграфии и книгораспространения
28 мая - День Киева; День химика; День пограничника