Церковні свята у квітні 2024: у ПЦУ дали новий календар

Важливі дні у квітні

У ПЦУ зазначають, що вже середина Великого посту і перша неділя квітня - Хрестопоклонна, коли будемо згадувати про Хрест господній та подвиг жертовного смирення нашого Спасителя. Перші дві суботи квітня, а це 6 та 13 квітня - батьківські поминальні.

Друга неділя квітня буде присвячена вшануванню пам'яті преподобного Іоана Ліствичника - ченця, усамітненого пустельного подвижника, а наприкінці життя - ігумена на горі Синай.

20 квітня - вшанування пам'яті великомученика Юрія переможця.

25 квітня - апостола і євангеліста Марка.

Остання субота квітня - Лазарева, коли церква згадує про чудо воскрешення Спасителем праведного Лазаря.

28 квітня - величне свято Входу Господнього в Єрусалим, вербна неділя.

"Це свято розпочинає Страсний тиждень – седмицю особливої підготовки до Пасхи Господньої. Тож підготуймося пройти цей період зі смиренням та співпереживанням, щоби з чистим серцем та душею зустріти світлу радість Христового Воскресіння", - додали у ПЦУ.

Повний церковний календар на квітень 2024

1 квітня - преподобної Марії Єгипетської; преподобного Геронтія, канонарха Києво-Печерського.

2 квітня - преподобного Тита Чудотворця.

3 квітня - преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського.

4 квітня - преподобного Іосифа Писавця, преподобного Іосифа Багатохворобливого Києво-Печерського.

5 квітня - мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, і іже з ними.

6 квітня - святого Євтихія; архієпископа Константинопольського, поминальна субота третьої седмиці Великого посту.

7 квітня - третій тиждень Великого посту; митрополита Митиленського, благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

8 квітня - день пам’яті Апостолів від 70 Іродіона; преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського.

9 квітня - мученика Євпсихія, мученика Дисана.

10 квітня - Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших.

11 квітня - священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.

12 квітня - преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського.

13 квітня - священномученика Артемона, поминальна субота четвертої седмиці Великого посту.

14 квітня - четвертий тиждень Великого посту, преподобного Іоанна Ліствичника, мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія Литовських.

15 квітня - Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері, апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима, благовірного великого князя Мстислава Володимировича.

16 квітня - мучениць Агапії, Ірини, Хіонії.

17 квітня - священномученика Симеона, єпископа Персидського та іже з ним, преподобного Акакія.

18 квітня - четвер Великого канону, преподобного Іоанна Солунського.

19 квітня - преподобного Іоанна Печерника.

20 квітня - Похвала Пресвятої Богородиці, преподобного Феодора Тріхіни.

21 квітня - п’ятий тиждень Великого посту, преподобної Марії Єгипетської.

22 квітня - преподобного Феодора Секіота, перенесення мощей благовірного князя Всеволода (Гавриїла у хрещенні).

23 квітня - великомученика Юрія Переможця (Георгія Побідоносця), мучеників Анатолія і Протолеона.

24 квітня - мученика Сави Стратилата, преподобного Сави Києво-Печерського, преподобного Олексія, самітника Києво-Печерського.

25 квітня - апостола і євангеліста Марка.

26 квітня - священномученика Василя, єпископа Амасійського.

27 квітня - Лазарева субота, воскресіння праведного Лазаря, преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського.

28 квітня - Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя), Львівської ікони Божої Матері.

29 квітня - починається Страсний тиждень, Великий понеділок, дев’яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, чудотворця.

30 квітня - Великий вівторок, апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.