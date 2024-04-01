Церковні свята у квітні 2024: у ПЦУ дали новий календар

Квітень для віруючих стане важливим місяцем, адже нас чекає дві поминальних суботи та вербна неділя. Великий піст буде продовжуватися, а в кінці ми почнемо активно готуватися до Великодня.
Які церковні свята будемо відзначати у квітні за новоюліанським календарем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис ПЦУ у Facebook.
У ПЦУ зазначають, що вже середина Великого посту і перша неділя квітня - Хрестопоклонна, коли будемо згадувати про Хрест господній та подвиг жертовного смирення нашого Спасителя. Перші дві суботи квітня, а це 6 та 13 квітня - батьківські поминальні.
Друга неділя квітня буде присвячена вшануванню пам'яті преподобного Іоана Ліствичника - ченця, усамітненого пустельного подвижника, а наприкінці життя - ігумена на горі Синай.
20 квітня - вшанування пам'яті великомученика Юрія переможця.
25 квітня - апостола і євангеліста Марка.
Остання субота квітня - Лазарева, коли церква згадує про чудо воскрешення Спасителем праведного Лазаря.
28 квітня - величне свято Входу Господнього в Єрусалим, вербна неділя.
"Це свято розпочинає Страсний тиждень – седмицю особливої підготовки до Пасхи Господньої. Тож підготуймося пройти цей період зі смиренням та співпереживанням, щоби з чистим серцем та душею зустріти світлу радість Христового Воскресіння", - додали у ПЦУ.
1 квітня - преподобної Марії Єгипетської; преподобного Геронтія, канонарха Києво-Печерського.
2 квітня - преподобного Тита Чудотворця.
3 квітня - преподобного Микити Сповідника, ігумена Мидикійського.
4 квітня - преподобного Іосифа Писавця, преподобного Іосифа Багатохворобливого Києво-Печерського.
5 квітня - мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, і іже з ними.
6 квітня - святого Євтихія; архієпископа Константинопольського, поминальна субота третьої седмиці Великого посту.
7 квітня - третій тиждень Великого посту; митрополита Митиленського, благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
8 квітня - день пам’яті Апостолів від 70 Іродіона; преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського.
9 квітня - мученика Євпсихія, мученика Дисана.
10 квітня - Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зенона, Олександра, Феодора та інших.
11 квітня - священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського.
12 квітня - преподобного Василя, сповідника, єпископа Парійського.
13 квітня - священномученика Артемона, поминальна субота четвертої седмиці Великого посту.
14 квітня - четвертий тиждень Великого посту, преподобного Іоанна Ліствичника, мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія Литовських.
15 квітня - Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері, апостолів від 70 Аристарха, Пуда і Трохима, благовірного великого князя Мстислава Володимировича.
16 квітня - мучениць Агапії, Ірини, Хіонії.
17 квітня - священномученика Симеона, єпископа Персидського та іже з ним, преподобного Акакія.
18 квітня - четвер Великого канону, преподобного Іоанна Солунського.
19 квітня - преподобного Іоанна Печерника.
20 квітня - Похвала Пресвятої Богородиці, преподобного Феодора Тріхіни.
21 квітня - п’ятий тиждень Великого посту, преподобної Марії Єгипетської.
22 квітня - преподобного Феодора Секіота, перенесення мощей благовірного князя Всеволода (Гавриїла у хрещенні).
23 квітня - великомученика Юрія Переможця (Георгія Побідоносця), мучеників Анатолія і Протолеона.
24 квітня - мученика Сави Стратилата, преподобного Сави Києво-Печерського, преподобного Олексія, самітника Києво-Печерського.
25 квітня - апостола і євангеліста Марка.
26 квітня - священномученика Василя, єпископа Амасійського.
27 квітня - Лазарева субота, воскресіння праведного Лазаря, преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського.
28 квітня - Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя), Львівської ікони Божої Матері.
29 квітня - починається Страсний тиждень, Великий понеділок, дев’яти мучеників у Кизиці, преподобного Мемнона, чудотворця.
30 квітня - Великий вівторок, апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова.
Раніше ми писали про те, що та коли потрібно садити на городі за місячним календарем.
А також ми розповідали про те, які свята ми будемо святкувати у квітні та скільки буде вихідних.