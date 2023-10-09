Церковне свято 9 жовтня: що сьогодні обов'язково треба зробити, а що - категорично заборонено

Історія свята

Яків був одним із апостолів Ісуса. Прийнявши з іншими апостолами дар Святого Духа в день П'ятидесятниці, Яків пішов з проповідями до язичників, аби навернути їх у християнство. Потім він став єпископом Єрусалимським.

За переказами, апостол був настільки святий, що лише йому одному дозволялося входити у святилище Єрусалимського храму.

Яків Алфеїв написав першу Божественну Літургію. 62-го року після Різдва Христового апостол виголосив проповідь про Ісуса Христа. Противникам християнства це не сподобалося, тому вони забили його до смерті каменями. Так він загинув мученицькою смертю. За іншою версією, його вбив цар Ірод у перші роки після воскресіння Ісуса.

У народі цей день називали Днем першої каші. Господині традиційно варили кашу у великому казані з салом, а дітям заправляли її соняшниковою або лляною олією. Вважалося, що ця каша приносить здоров'я.

Прикмети дня

кроти копають широкі нори - скоро буде потепління, вузькі нори - будуть морози

якщо на цибулі багато лушпиння - готуйтесь до морозної зими

якщо з вишні ще не все листя опало, то скоро почнеться відлига

місяць заходить за хмари - буде посушливе літо

якщо йде дощ, то сніг в цьому році випаде рано

сніг випав на талу землю - наступного року буде поганий урожай

Що не можна сьогодні робити

сваритися, оскільки сварки принесуть вам нещастя

заготовляти деревину з груші, яблуні, черешні

святкувати весілля

об'їдатися та зловживати алкоголем

йти до лісу, інакше ризикуєте винести з хати щастя

починати нові справи, бо ніколи їх не закінчите

День ангела сьогодні святкують: Яків, Авраам, Андроник, Максим, Костянтин, Петро.

Головна молитва дня

"Всемогутній вічний Боже, який мученицькою кров’ю святого Якова освятив перші плоди священства Твоїх Апостолів, вчини, аби Твоя Церква була зміцнена його визнанням віри і завжди раділа його заступництву. Господи, опікуйся Твоїм людом і бережи його, аби, підтриманий допомогою святого Якова Апостола, він був угодний Тобі своїми ділами і служив Тобі у свободі духа.

Дай нам, просимо Тебе, Господи, наслідувати у нашому житті віру і вчинки Твого слуги, святого Якова Апостола, аби, вірні Тобі у вірі та любові, ми гідно служили Тобі своїми ділами. Котрий живеш і царюєш на віки вічні". Амінь