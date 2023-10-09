Церковне свято 9 жовтня: що сьогодні обов'язково треба зробити, а що - категорично заборонено

9 жовтня церква за новим календарем вшановує пам'ять апостола Якова Алфієвого.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Яків був одним із апостолів Ісуса. Прийнявши з іншими апостолами дар Святого Духа в день П'ятидесятниці, Яків пішов з проповідями до язичників, аби навернути їх у християнство. Потім він став єпископом Єрусалимським.
За переказами, апостол був настільки святий, що лише йому одному дозволялося входити у святилище Єрусалимського храму.
Яків Алфеїв написав першу Божественну Літургію. 62-го року після Різдва Христового апостол виголосив проповідь про Ісуса Христа. Противникам християнства це не сподобалося, тому вони забили його до смерті каменями. Так він загинув мученицькою смертю. За іншою версією, його вбив цар Ірод у перші роки після воскресіння Ісуса.
У народі цей день називали Днем першої каші. Господині традиційно варили кашу у великому казані з салом, а дітям заправляли її соняшниковою або лляною олією. Вважалося, що ця каша приносить здоров'я.
День ангела сьогодні святкують: Яків, Авраам, Андроник, Максим, Костянтин, Петро.
"Всемогутній вічний Боже, який мученицькою кров’ю святого Якова освятив перші плоди священства Твоїх Апостолів, вчини, аби Твоя Церква була зміцнена його визнанням віри і завжди раділа його заступництву. Господи, опікуйся Твоїм людом і бережи його, аби, підтриманий допомогою святого Якова Апостола, він був угодний Тобі своїми ділами і служив Тобі у свободі духа.
Дай нам, просимо Тебе, Господи, наслідувати у нашому житті віру і вчинки Твого слуги, святого Якова Апостола, аби, вірні Тобі у вірі та любові, ми гідно служили Тобі своїми ділами. Котрий живеш і царюєш на віки вічні". Амінь
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