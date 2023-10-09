Церковный праздник 9 октября: что сегодня обязательно нужно сделать, а что - категорически запрещено

9 октября церковь по новому календарю чтит память апостола Иакова Алфиева.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Иаков был одним из апостолов Иисуса. Приняв с другими апостолами дар Святого Духа в день Пятидесятницы, Иаков пошел с проповедями к язычникам, чтобы обратить их в христианство. Потом он стал епископом Иерусалимским.
По преданию, апостол был настолько свят, что только ему одному разрешалось входить в святилище Иерусалимского храма.
Иаков Алфеев написал первую Божественную Литургию. 62-го года после Рождества Христова апостол произнес проповедь об Иисусе Христе. Противникам христианства это не понравилось, поэтому они забили его до смерти камнями. Так он погиб мученической смертью. По другой версии, его убил царь Ирод в первые годы после воскресения Иисуса.
В прежние времена в этот день наблюдали за морозами. Хозяйки традиционно варили кашу в большом котле с салом, а детям заправляли ее подсолнечным или льняным маслом. Считалось, что эта каша приносит здоровье.
День ангела сегодня празднуют: Иаков, Авраам, Андроник, Максим, Константин, Петр.
"Всемогущий вечный Боже, который мученической кровью святого Иакова освятил первые плоды священства Твоих Апостолов, сделай, чтобы Твоя Церковь была укреплена его признанием веры и всегда радовалась его покровительству. Господи, заботься о Твоем народе и храни его, чтобы, поддерживаемый помощью святого Иакова Апостола, он был угоден Тебе своими делами и служил Тебе в свободе духа.
Дай нам, просим Тебя, Господи, следовать в нашей жизни вере и поступкам Твоего слуги, святого Иакова Апостола, чтобы, верные Тебе в вере и любви, мы достойно служили Тебе своими делами. Что живешь и царствуешь во веки веков". Аминь
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