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Церковне свято 9 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Вівторок 08 жовтня 2024 22:47
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Церковне свято 9 жовтня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела Яке церковне свято 9 жовтня 2024 за новим календарем (фото: freepik.com)
Автор: Марина Кравченко

9 жовтня православні українці вшановують пам’ять святого апостола Якова Алфеєвого за новим церковним календарем.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 9 вересня у церковному календарі

Яків Алфеїв, відомий як Яків Молодший, був одним із дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Ймовірно був сином Алфея, і щоб відрізнити його від Якова, сина Заведея (Якова Старшого), його часто називають Яковом Молодшим.

У Євангеліях від Матвія, Марка та Луки роль Якова менш помітна порівняно з іншими апостолами. Після Вознесіння Христа Яків, як і інші апостоли, активно проповідував християнство в Єрусалимі та інших регіонах.

Яків Алфеїв вважається автором Послання Якова, одного з перших християнських текстів, хоча питання його авторства залишається спірним. Відомо, що він зазнав мученицької смерті, хоча обставини його загибелі точно не встановлені. Деякі джерела стверджують, що він був убитий у Єрусалимі.

Що не можна робити

  • Не можна лихословити, конфліктувати та сваритися
  • Заборонено рубати плодові дерева (зокрема яблуні, груші та черешні)
  • Не можна грати весілля та свататися
  • Не слід зловживати спиртними напоями та переїдати.

Цього дня слід утримуватися від походів на побачення, адже вони можуть завершитися невдало і навіть призвести до розриву стосунків.

Також не рекомендується починати новий роман, оскільки такий зв'язок, ймовірно, не принесе щастя. Краще зосередитися на себе та уникати романтичних авантюр.

Народні прикмети та традиції 9 жовтня

  • Випав перший сніг - до неврожаю наступного року
  • Місяць ховається за хмарами - літо буде засушливим
  • Іде дощ - цього року сніг випаде рано
  • На деревах ще залишилося листя - скоро потеплішає.

У цей день традиційно готували кашу з салом у великому казані. Вважалося, що той, хто її з'їсть, буде здоровим весь рік.

У кого день ангела 9 жовтня

Завтра іменини святкують: Костянтин, Максим, Петро, Севастян, Степан, Яків.

За гороскопом люди, які народилися 9 жовтня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 9 жовтня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День рієлтора
  • Всесвітній день пошти
  • Міжнародний день дзиґи
  • День астрономії.

Раніше ми розказували про традиції та важливі обряди свята Йом Кіпур.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Велика українська енциклопедія, Церковний календар УПЦ, Вікіпедія.

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