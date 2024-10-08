Церковный праздник 9 октября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, кто празднует день ангела.

Какой праздник 9 сентября в церковном календаре

Иаков Алфеев, известный как Иаков Младший, был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа. Вероятно был сыном Алфея, и чтобы отличить его от Иакова, сына Заведея (Иакова Старшего), его часто называют Яковом Младшим.

В Евангелиях от Матфея, Марка и Луки роль Иакова менее заметна по сравнению с другими апостолами. После Вознесения Христа Иаков, как и другие апостолы, активно проповедовал христианство в Иерусалиме и других регионах.

Иаков Алфеев считается автором Послания Иакова, одного из первых христианских текстов, хотя вопрос его авторства остается спорным. Известно, что он потерпел мученическую смерть, хотя обстоятельства его гибели точно не установлены. Некоторые источники утверждают, что он был убит в Иерусалиме.

Что нельзя делать

Нельзя злословить, конфликтовать и ссориться

Запрещено рубить плодовые деревья (в том числе яблони, груши и черешни)

Нельзя играть свадьбу и свататься

Не следует злоупотреблять спиртными напитками и переедать.

В этот день следует воздерживаться от походов на свидание, ведь они могут завершиться неудачно и привести к разрыву отношений.

Также не рекомендуется начинать новый роман, поскольку такая связь, вероятно, не принесет счастья. Лучше сосредоточиться на себе и избегать романтических авантюр.

Народные приметы и традиции 9 октября

Выпал первый снег - к неурожаю следующего года

Луна прячется за облаками - лето будет засушливым.

Идет дождь - в этом году снег выпадет рано

На деревьях еще остались листья - скоро потеплеет.

В этот день традиционно готовили кашу с салом в большом котле. Считалось, что тот, кто ее съест, будет здоровым весь год.

У кого день ангела 9 октября

Завтра именины празднуют Константин, Максим, Петр, Севастьян, Степан, Яков.

По гороскопу люди, родившиеся 9 октября - Весы.

Какие праздники еще отмечают в Украине завтра

Кроме церковного праздника, 9 октября есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: