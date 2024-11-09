Церковне свято 9 листопада: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

Історія свята

Стародавня ікона Божої Матері "Скоропослушниця" зберігається в монастирі Дохіяр, на Афоні. За біблійними переказами, ікона була створена в Х столітті. Історія віднайдення "Скоропослушниці" пов'язана з трапезаром Нілом у 1664 році.

Проходячи повз трапезну в нічний час, Ніл тримав засвічену лучину, щоб бачити шлях. Зненацька від образу Богородиці, який висів над дверима, трапезар почув голос, який закликав не коптити ікону.

Спершу Ніл подумав, що це прохання було всього лише жартом якогось брата і знехтував знаменням. Раптово трапезар осліпнув.

Ніл кинувся молитися про прощення перед іконою Божої Матері. Знову з образу трапезару почувся голос, який сповістив про повернення зору та прощення.

Також голос велів передати братії, що "віднині іменуватиметься ця ікона "Скоропослушницею", тому що всім, хто прийде до неї, швидко виявлятиму милість і виконання прохань".

Ікона Божої Матері "Скоропослушниця" (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити 9 листопада

Сьогодні не можна віддавати старий одяг іншим людям - пращури вірили, що так можна віддати своє щастя.

Не варто займатися роботою по дому. Інакше можуть бути біди та негаразди.

Сьогодні не можна ні з ким сваритися, або лаятися - можна накликати хвороби.

Цього дня не варто вживати алкоголь та галасувати - це перешкоджатиме душам померлих знайти спокій.

Не слід відмовляти в допомозі - вважається, що сьогодні варто робити лише добрі справи.

Головні прикмети

Якщо сьогодні морозно, то весна буде прохолодною

9 листопада стоїть туман - скоро стане тепліше

Вранці на деревах з'явився іній - незабаром прийдуть сильні морози

Якщо сьогодні можна побачити, як качки плавають у водоймах, тепла погода триватиме довго

9 листопада похмуро і йде сніг - травень буде з дощами

У кого сьогодні іменини

4 листопада, за новим стилем, день ангела відзначають власники таких імен: Дмитро, Антон, Іван, Віктор, Йосип, Костянтин, Ілля, Олексій, Олександр, Федір.

До того ж за старим стилем сьогодні іменини у людей з такими іменами: Андрій, Валентин, Марк.