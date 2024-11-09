Церковный праздник 9 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

Сегодня 9 ноября православная церковь чтит память иконы Божией Матери "Скоропослушница". Кроме этого, 9 ноября последняя родительская суббота перед Рождественским постом.
Об истории, приметах и запретах праздника 9 ноября рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Древняя икона Божией Матери "Скоропослушница" хранится в монастыре Дохияр, на Афоне. По библейскому преданию, икона была создана в Х веке. История обнаружения "Скоропослушницы" связана с трапезарем Нилом в 1664 году.
Проходя мимо трапезной в ночное время, Нил держал зажженную лучину, чтобы видеть путь. Неожиданно от образа Богородицы, висевшего над дверью, трапезарь услышал голос, призывавший не коптить икону.
Сначала Нил подумал, что эта просьба была всего лишь шуткой некоего брата и пренебрег знамением. Внезапно трапезарь ослеп.
Нил бросился молиться о прощении перед иконой Божией Матери. Снова из образа трапезарю послышался голос, возвестивший о возвращении зрения и прощения.
Также голос велел передать братии, что отныне "будет именоваться эта икона "Скоропослушницей", потому что всем, кто придет к ней, скоро буду проявлять милость и исполнение просьб".
Икона Божией Матери "Скоропослушница" (изображение: Википедия)
4 ноября, по новому стилю, день ангела отмечают владельцы таких имен: Дмитрий, Антон, Иван, Виктор, Иосиф, Константин, Илья, Алексей, Александр, Федор.
К тому же по старому стилю сегодня именины у людей с такими именами: Андрей, Валентин, Марк.
Кстати, раньше мы рассказывали о том, когда будут поминальные субботы в 2025 году.
А также писали молитвы для отцовской субботы за упокой душ.
При написании материала использовались следующие источники: Церковный календарь, Лунный календарь, сайт ПЦУ, Википедия.