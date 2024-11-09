Церковный праздник 9 ноября: что категорически нельзя делать, приметы и у кого день ангела

История праздника

Древняя икона Божией Матери "Скоропослушница" хранится в монастыре Дохияр, на Афоне. По библейскому преданию, икона была создана в Х веке. История обнаружения "Скоропослушницы" связана с трапезарем Нилом в 1664 году.

Проходя мимо трапезной в ночное время, Нил держал зажженную лучину, чтобы видеть путь. Неожиданно от образа Богородицы, висевшего над дверью, трапезарь услышал голос, призывавший не коптить икону.

Сначала Нил подумал, что эта просьба была всего лишь шуткой некоего брата и пренебрег знамением. Внезапно трапезарь ослеп.

Нил бросился молиться о прощении перед иконой Божией Матери. Снова из образа трапезарю послышался голос, возвестивший о возвращении зрения и прощения.

Также голос велел передать братии, что отныне "будет именоваться эта икона "Скоропослушницей", потому что всем, кто придет к ней, скоро буду проявлять милость и исполнение просьб".

Икона Божией Матери "Скоропослушница" (изображение: Википедия)

Что нельзя делать 9 ноября

Сегодня нельзя отдавать старую одежду другим людям - предки верили, что так можно отдать свое счастье.

Не стоит заниматься работой по дому. Иначе могут быть беды и невзгоды.

Сегодня нельзя ни с кем ссориться, или ругаться - можно навлечь болезни.

В этот день не стоит употреблять алкоголь и шуметь - это будет препятствовать душам умерших обрести покой.

Не следует отказывать в помощи - считается, что сегодня следует делать только добрые дела.

Главные приметы

Если сегодня морозно, то весна будет прохладной

9 ноября стоит туман - скоро станет теплее

Утром на деревьях появился иней - вскоре придут сильные морозы.

Если сегодня можно увидеть, как утки плавают в водоемах, теплая погода будет длиться долго.

9 ноября пасмурно и идет снег - май будет с дождями

У кого сегодня именины

4 ноября, по новому стилю, день ангела отмечают владельцы таких имен: Дмитрий, Антон, Иван, Виктор, Иосиф, Константин, Илья, Алексей, Александр, Федор.

К тому же по старому стилю сегодня именины у людей с такими именами: Андрей, Валентин, Марк.