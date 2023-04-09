Церковне свято 9 квітня: заборони, дні ангела та прикмети дня

Хто така свята Матрона

Покровителька була рабинею в жінки-іудейки. Хазяйка примушувала Матрону зректися своєї віри, проте дівчина не збиралася цього робити.

Попри заборону Матрона таємно ходила на служіння до церкви. Її господиня дізналася про це та покарала. Вона зв'язала Матрону та жорстоко била кілька днів, залишила без їжі та води, а наостанок замкнула в комірчині. У результаті Матрона померла.

Християни з почестями поховали її, а пізніше на честь Матрони єпископ Олександр Солунський побудував храм.

Традиції 9 квітня

Крім молитов святій Матроні, було заведено займатися городом і садовими клопотами. А ще наші предки виносили з хати старі речі та позбувалися від них. Вірили, що таким чином з оселі виходить негативна енергія. Свята Матрона в цьому вірянам допомагала.

Люди в цей день також перебирали ріпу, щоб відібрати дрібні коренеплоди на насіння, а хороші та великі екземпляри перекласти для кращого збереження соломкою.

Народні прикмети

Туман чи іній вранці - урожай буде багатим.

На підвіконні сидить кішка і проситься на вулицю - чекайте на покращення погодних умов.

Мовчать цілий день півні - буде сніг чи дощ.

Під розталим снігом видно цвіль - у лісі буде багато грибів.

Чайки кричать ввечері - наступний день буде ясним.

Якщо чайки кричать низько, то буде посуха влітку.

Хто святкує іменини

9 квітня день ангела відзначають Мефодій, Мануїл, Олександр, Феодосій, Іван, Матрона.