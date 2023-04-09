Церковный праздник 9 апреля: запреты, дни ангела и приметы дня

Кто такая святая Матрона

Покровительница была рабыней у женщины-иудейки. Хозяйка заставляла Матрону отречься от своей веры, однако девушка не собиралась этого делать.

Несмотря на запрет Матрона, тайно ходила на служение в церковь. Ее хозяйка узнала об этом и наказала. Она связала Матрону и жестоко избивала несколько дней, оставила без пищи и воды, а напоследок заперла в кладовке. В результате Матрона скончалась.

Христиане с почестями похоронили ее, а позже в честь Матроны епископ Александр Солунский построил храм.

Традиции 9 апреля

Кроме молитв святой Матроне, было принято заниматься огородом и садовыми заботами. А еще наши предки выносили из дома старые вещи и избавлялись от них. Верили, что таким образом из дома выходит отрицательная энергия. Святая Матрона в этом верующим помогала.

Люди в этот день также перебирали репу, чтобы отобрать мелкие корнеплоды на семена, а хорошие и крупные экземпляры переложить для лучшей соломки.

Народные приметы

Туман или утром - урожай будет богатым.

На подоконнике сидит кошка и просится на улицу - ждите улучшения погодных условий.

Молчат целый день петуха - будет снег или дождь.

Под растаявшим снегом видна плесень - в лесу будет много грибов.

Чайки кричат вечером - следующий день будет ясным.

Если чайки кричат низко, будет засуха летом.

Кто празднует именины

9 апреля день ангела отмечают Мефодий, Мануил, Александр, Феодосий, Иоанн, Матрона.