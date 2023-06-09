Церковне свято 9 червня: що не можна робити і як молитися сьогодні
9 червня у церковному календарі вшановується пам'ять святої Феодори Олександрійської, яка була ранньою християнською мученицею, що жила в III-IV столітті.
Що не можна робити у це свято, як правильно молитися, у кого День ангела та усі традиції наших предків - у матеріалі Styler.
В чому суть свята
Суть свята полягає у вшануванні пам'яті святої Феодори, яка стала мученицею за свою віру в Христа. Вона відмовилася відступати від своїх християнських переконань навіть під час переслідувань і катувань, поклавши своє життя на алтар служіння Богу.
Цей день нагадує вірянам про величезну жертовність та віру святої Феодори, важливість стояти міцно на шляху віри, незалежно від перешкод і випробувань, а також про силу і мужність, які можуть надихнути у важкі моменти життя.
Що не можна робити 9 червня
У цей день забороняється виносити сміття з хати в прямому і переносному сенсі. Замітаючи підлогу, можна вимести щастя, благополуччя і домовика на додачу.
Вести порожні розмови на Федори також не заведено - це може призвести до розладу в сім'ї.
Не варто робити талісмани й обереги, інакше з'являться хвороби та горе.
Не годиться сперечатися, щоб не розгорівся великий скандал.
Батькам не слід допивати за малюками напої, бо діти виявляться слабкі перед негативним впливом і виростуть безвільними.
Народні прикмети на 9 червня
-
Духота на світанку і ліс шумить без вітру - до дощу
-
Рясна роса вранці обіцяє ясний день
-
У ясну погоду з'явилися черв'яки - значить, очікується гроза
-
Якщо дим з труби спадає вниз - чекай негоди
-
У квітів жимолості запах пропав - насувається посуха
-
Туман на Федори вказує, що в сезон буде багато грибів
Хто святкує День ангела 9 червня
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Анастасія, Діана, Іван, Людмила, Леонід, Леонтій, Петро, Федора і Ніл.
Молитва на 9 червня до святої Федори
У цей день віряни моляться Богородиці та святій Федорі Олександрійській, звертаючись за її заступництвом у благаннях і потребах.
Ось таку молитву можна промовити сьогодні саме до святої Федори:
Преподобна Федоро, свята мученице,
Ти, що віддавши своє життя за віру,
Залишила нам приклад мужності та відданості Богу.
Заступнице перед Божим Троном,
Зглянься на наші скромні молитви.
Розпали у наших серцях полум'я віри,
Допоможи нам перебороти спокуси й перешкоди,
Наділи нас силою і витривалістю,
Щоб ми могли служити Богові й нашим ближнім.
Преподобна Федоро, молимося тобі з покірністю,
Даруй нам мудрість і розуміння,
Щоб ми могли вибирати праведний шлях,
І жити у гармонії з Божою волею.
Прости наші провини та помилки,
Допоможи нам зміцнити нашу віру і любов до Всевишнього,
Щоб ми могли пройти шляхом спасіння.
Амінь.
Раніше ми писали про те, які важливі церковні свята в червні 2023.