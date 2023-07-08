Церковне свято 8 липня: що не можна робити і головна молитва

Історія свята

Февронія жила в часи, коли правив імператор Діоклетіан, який переслідував християн через їхню віру.

Дівчина виросла в монастирі в Сиваполі, де ігуменею була її тітка. Вона виховувала дівчинку й опікувалася душею своєї племінниці.

З часом про благочестивість Февронії пішов розголос по всьому місту. Її почала навідувати відома язичниця Ієрія, яка згодом також прийняла християнство.

Як тільки про це дізнався Діоклетіан, то направив до міста своїх воїнів, щоб знищити християн. Коли військові наблизились до монастиря, то всі черниці втекли, залишилася тільки ігуменя та Февронія. Дівчину взяли в полон й змушували зректися віри. Але Февронія залишилася вірна Христові, через що служителі Діоклетіана її стратили.

Що не можна робити сьогодні

не можна сваритись, ображатись і лихословити

не варто зловживати спиртним

не можна ходити босоніж по росі

відмовтесь від прибирання вдома

не варто йти в ліс, бо там можна натрапити на змій

Прикмети свята

якщо у цей день стоїть спека, то наступні сорок днів будуть спекотними

миші і свині їдять сіно - покіс буде невдалим

сон з 7 на 8 липня справдиться

розсада не вбирає воду - до мокрого сінокосу

якщо пішов дощ - на пасіках буде багато меду

північний вітер дме до ясної погоди, східний - до похолодання

День ангела 8 липня святкують: Євген, Прокіп, Костянтин, Леонід, Петро, Федір, Давид.

Головна молитва

8 липня в Україні відзначають день родини. Тому сьогодні треба помолитись за збереження сім'ї, здоров'я та божий захист своїх родичів.

"Владичице Преблагословенна, візьми під свій покров сім’ю мою, всіли в серця чоловіка мого (дружини моєї) і чад наших світ, любов і беззаперечність всьому доброму, не допусти нікого з сім’ї моєї до розлуки і тяжкого розставання, до недоцільних хвороб і передчасних і раптових смертей.

А будинок наш і всіх нас, що живуть в ньому, збережи від огненнаго запалення, злодійського нападу, всякого злого становища і страхування, і диявольскої мани.

Та й ми купно і окремо, явно і потаємно будемо прославляти Ім’я Твоє святе завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків". Амінь.