Церковный праздник 8 июля: что нельзя делать и главная молитва

8 июля православные чтят память преподобномученицы Февронии.
Что можно и нельзя делать, как правильно молиться, приметы и традиции этого дня - читайте в материале Styler.
Феврония жила во времена, когда правил император Диоклетиан, который преследовал христиан из-за их веры.
Девушка выросла в монастыре в Сиваполе, где настоятельницей была ее тетя. Она воспитывала девочку и заботилась о душе своей племянницы.
Со временем о благочестии Февронии пошла огласка по всему городу. Ее начала посещать известная язычница Иерия, которая потом также приняла христианство.
Как только об этом узнал Диоклетиан, то направил в город своих воинов, чтобы уничтожить христиан. Когда военные приблизились к монастырю, все монахини убежали, остались только игуменья и Феврония. Девушку взяли в плен и заставляли отречься от веры. Но Феврония осталась верна Христу, из-за чего служители Диоклетиана ее казнили.
День ангела 8 июля празднуют: Евгений, Прокоп, Константин, Леонид, Петр, Федор, Давид.
8 июля на Украине отмечают день семьи. Поэтому сегодня нужно помолиться за сохранение семьи, здоровье и божьей защите своих родственников.
"Владычица Преблагословенная, возьми под свой покров семью мою, всели в сердца мужа моего (жены моей) и чад наших мир, любовь и бесспорность всему доброму, не допусти никого из семьи моей к разлуке и тяжкому расставанию, к нецелесообразным болезням и преждевременным и внезапным смертям.
А дом наш и всех нас, живущих в нем, сохрани от огненного воспаления, воровского нападения, всякого злого обстояния и страхования, и дьявольской лжи.
Да и мы купно и отдельно, явно и тайно будем прославлять Имя Твое святое всегда, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.
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