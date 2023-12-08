Церковне свято 8 грудня: що обов'язково потрібно зробити, щоб залучити успіх

Традиції цього дня

Анфіса Римська вважається православною церквою як мучениця. Свята жила у Римі, її хрестив святитель Амвросій Медіоланський. Анфіса відмовилася від пропозиції дружини римського градоначальника прийняти аріанство (єресь, догмати якої, на відміну від канонічного християнства, стверджують нерівність у Святій Трійці Бога-Отця, Бога-Сина та Святого Духа) і була спалена.

Вважалося, що цього дня дівчата мають присвятити роботі руками. Саме цього дня розпочиналася підготовка до весілля, яке святкувалося наступного року. Дівчата починали ховати та вишивати, зображуючи поширені символи-ромби, які символізували родючість. Наші пращури вірили, що такий орнамент здатний принести в будинок щастя.

Цього дня треба молитися Анфісі Римській, яка допомагає знайти у собі сили під час випробувань, вирішити конфліктні ситуації з керівництвом, захистити будинок від пожеж та інших лих.

Наші пращури помітили, що у цей день вшановується пам'ять свята. Вважалося, що вона допоможе захиститись від негативу.

Головні прикмети цього дня

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то весна буде морозною.

Якщо синиці шукають собі укриття, це означає, що буде хуртовина

Якщо мете завірюха, то влітку буде багато дощів

Якщо у цей день синиці цвірінькають із самого ранку, значить уночі вдарить мороз

Якщо птахи ховаються під дахом, то буде хуртовина

Що не можна робити у цей день

Сьогодні не можна згадувати минуле, плакати і сумувати. Також намагайтеся ні з ким не сваритися і не конфліктувати, оскільки недоброзичливець може вас наврочити.

Хто святкує День ангела – Кирило, Вікторія, Сергій, Анфіса.