Церковный праздник 8 декабря: что обязательно нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Традиции этого дня

Анфиса Римская почитается православной церковью как мученица. Святая жила в Риме, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский. Анфиса отказалась от предложения жены римского градоначальника принять арианство (ересь, догматы которой, в отличие от канонического христианства, утверждают неравенство в Святой Троице Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа) и была сожжена.

Считалось, что этот день девушки должны посвятить работе руками. Именно в этот день начиналась подготовка к свадьбе, которая праздновалась в следующем году. Девушки начинали прячь и вышивать, изображая распространенные символы-ромбы, которые символизировали плодородие. Наши предки верили, что такой орнамент способен принести в дом счастье.

В этот день нужно молиться Анфисе Римской, которая помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от пожаров и других бедствий.

Также в этот день принято было надевать шелковую нить на запястье. Считалось, что она поможет защититься от негатива.

Главные приметы этого дня

Если в этот день на улице тихо и морозно, значит зима будет мягкой и снежной

Если синицы ищут себе укрытие, это означает, что будет метель

Если метет вьюга, значит летом будет много дождей

Если в этот день синицы чирикают с самого утра, значит ночью ударит мороз

Если птицы прячутся под крышей, то будет метель

Что нельзя делать в этот день

Сегодня нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.Также старайтесь ни с кем не ссориться и не конфликтовать, поскольку недоброжелатель может вас сглазить.

Кто празднует День ангела - Кирилл, Виктория, Сергей, Анфиса.