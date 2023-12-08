Церковный праздник 8 декабря: что обязательно нужно сделать, чтобы привлечь удачу

8 декабря православные в Украине чтят память мученицы Анфисы Римской.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Анфиса Римская почитается православной церковью как мученица. Святая жила в Риме, ее крестил святитель Амвросий Медиоланский. Анфиса отказалась от предложения жены римского градоначальника принять арианство (ересь, догматы которой, в отличие от канонического христианства, утверждают неравенство в Святой Троице Бога-Отца, Бога-Сына и Святого Духа) и была сожжена.
Считалось, что этот день девушки должны посвятить работе руками. Именно в этот день начиналась подготовка к свадьбе, которая праздновалась в следующем году. Девушки начинали прячь и вышивать, изображая распространенные символы-ромбы, которые символизировали плодородие. Наши предки верили, что такой орнамент способен принести в дом счастье.
В этот день нужно молиться Анфисе Римской, которая помогает найти в себе силы во время испытаний, решить конфликтные ситуации с руководством, защитить дом от пожаров и других бедствий.
Также в этот день принято было надевать шелковую нить на запястье. Считалось, что она поможет защититься от негатива.
Сегодня нельзя вспоминать прошлое, плакать и грустить.Также старайтесь ни с кем не ссориться и не конфликтовать, поскольку недоброжелатель может вас сглазить.
Кто празднует День ангела - Кирилл, Виктория, Сергей, Анфиса.
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