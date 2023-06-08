Церковне свято 8 червня: що сьогодні не можна робити і як молитися

Що не можна робити у це свято, як правильно молитися, у кого День ангела і усі традиції наших предків - у матеріалі Styler.

В чому суть свята

Святий Карпо був одним з ранніх учнів та апостолів Ісуса Христа. Він служив разом з апостолом Павлом і був посланий до різних місійних подорожей для проповіді Євангелія.

Він відзначався своїм вірним служінням Богові та глибокою вірою, проповідував Євангеліє в різних містах та громадах, став свідком багатьох дивовижних подій і мав часті зустрічі з переслідуваннями. Згідно з біблійною легендою, святий Карпо поніс мученицьку смерть за Христа.

Сьогодні православні вшановують святого апостола як приклад віри, самовідданості та проповідництва. Його життя нагадує вірянам про важливість розповідати про Христа та бути відданими Його служінню, незважаючи на труднощі і перешкоди.

Що не можна робити 8 червня

День пам'яті святого апостола Карпа не має конкретних універсальних традицій або вірувань, які були б широко поширені в усьому християнському світі.

Однак у цей день наші предки, наприклад, намагалися утриматися від підмітання підлоги після заходу сонця, аби не накликати хвороби на свою сім'ю.

Також цього дня не варто відправлятися у довготривалу поїздку.

Крім того, сьогодні не рекомендується міняти роботу або житло та брати (давати) в борг.

Ще не треба 8 червня пересаджувати рослини або квіти на нові місця, оскільки вони можуть не прижитися.

Народні прикмети на 8 червня

Якщо сьогодні багато комарів - кінець червня буде теплим, але дощовим.

Гучні квакання жаб передвіщають наближення дощу.

Раптовий вітер у сонячний день - до зміни погодних умов на гірше.

Багато коників у траві свідчить про наближення посухи.

Якщо висадити цибулю, то буде хороший урожай

А ще варто сказати, що наші пращури називали цей день Карпо-корополов, оскільки на Карпа добре ловляться коропи.

Хто святкує День ангела 8 червня

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Іван, Карпо, Макар, Маркіян, Олена.

Молитва до святого апостола Карпа

Святий апостоле Карпе, молися за нас перед Божим престолом. Моли Господа, щоб Він наділив нас благодаттю і силою, щоб ми могли жити згідно з Його заповітами. Допоможи нам вірити, сподіватися і любити, як ти це робив.

Будь нашим заступником у наших потребах і складнощах. Допоможи нам пізнати волю Божу і підтримувати одне одного. Ми віримо, що твої молитви сильні перед Господом, і довіряємо тобі наші прохання.

Святий апостоле Карпе, моли за нас. Амінь