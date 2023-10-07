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Церковне свято 7 жовтня: за що сьогодні помолитися і чого категорично не можна робити

Яке церковне свято 7 жовтня (фото: Freepik)
Автор: Styler

7 жовтня церква за новим календарем вшановує пам'ять мучеників Сергія і Вакха.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Історія свята

Святі Сергій і Вакха жили в III столітті. Вони були вільними римськими громадянами та вояками-офіцерами, обоє сповідували християнство. Одного дня вони відмовились від жертвоприношення богу Юпітеру у присутності імператора Галерія. Він наказав їх ув'язнити і під страхом смерті навернути у язичництво або ж стратити, якщо ті відмовляться. 

Святі не зреклися своєї віри, тому Вакху забили до смерті, Сергія катували, а тоді стратили, відрубавши голову.

У народі цей день називали Сергій Зимовий або Зазимки. Часто саме у цей день наступали холоди, тому заведено було розпалювати піч. А от святкувати весілля у цей не можна було.

Прикмети дня

  • туман стелиться - чекайте погіршення погоди
  • місяць каламутний і блідий - буде дощ або сніг
  • на березі і дубі ще є листя - зима буде холодною
  • якщо гарна погода - такою вона буде ще 3 тижні

Що сьогодні не можна робити

  • не можна снідати, аж поки не погодуєте домашню худобу
  • не можна нікому розпалювати піч, окрім наймолодшого члена сім’ї. Вірили, що тоді всю зиму в будинку буде тепло
  • сваритися, лихословити та ображатись
  • приймати подарунки від незнайомців. Вважається, що разом із ними дарувальник віддає хвороби і невдачі
  • ходити тільки в старих речах, бо це принесе невдачу
  • працювати з тістом, бо не вдасться випічка
  • розповідати сон, який приснився напередодні

День ангела сьогодні святкують: Сергій, Олександра, Святослава, Йосип, Пелагея, Юліан, Микола та Марк.

Головна молитва дня

"Господи Святий, Отче Всемогутній, Предвічний Боже, від якого походить всякий дар і всяке добро! Дякую Тобі за всі Твої добродійства, яких так багато подарував Ти мені, грішному і недостойному (грішній і недостойній), та сердечно молюся до Тебе: так як тепер Ти милостиво вислухав мої молитви і виявив до мене Свою доброту, так і назавжди виконуй мої добрі прохання і виявляй через мене велику милість Твою. Бо Ти щедрий і чоловіколюбний Бог є, і я Тобі славу возсилаю, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні". Амінь.

 

Раніше ми розповідали про те, які свята будуть у жовтні 2023 року.

Нещодавно ми ділились церковним календарем на 2024 рік.

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