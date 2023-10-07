Церковный праздник 7 октября: за что сегодня помолится и чего категорически нельзя делать

7 октября церковь по новому календарю чтит память мучеников Сергея и Вакха.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Святые Сергей и Вакха жили в III веке. Они были свободными римскими гражданами и воинами-офицерами, оба исповедовали христианство. Однажды они отказались от жертвоприношения богу Юпитеру в присутствии императора Галерия. Он приказал их заключить в тюрьму и под страхом смерти обратить в язычество или казнить, если те откажутся.
Святые не отреклись от своей веры, поэтому Вакху забили до смерти, Сергея пытали, а затем казнили, отрубив голову.
В народе этот день называли Сергей Зимний или Замимки. Часто в этот день наступали холода, поэтому было принято растапливать печь. А вот праздновать свадьбу было нельзя.
День ангела сегодня отмечают: Сергей, Александра, Святослава, Иосиф, Пелагея, Юлиан, Николай и Марк.
"Господи Святой, Отче Всемогущий, Предвечный Боже, от которого происходит всякий дар и всякое добро! Благодарю Тебя за все Твои благодеяния, которых так много подарил Ты мне, грешному и недостойному (грешней и недостойной), и сердечно молюсь к Тебе: так как теперь Ты милостиво выслушал мои молитвы и явил мне доброту Мою, так и навсегда исполняй мои добрые просьбы и являй через меня великую милость Твою, ибо Ты щедрый и человеколюбивый Бог есть, и я Тебе славу воссылаю, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.
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