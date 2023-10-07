Церковный праздник 7 октября: за что сегодня помолится и чего категорически нельзя делать

История праздника

Святые Сергей и Вакха жили в III веке. Они были свободными римскими гражданами и воинами-офицерами, оба исповедовали христианство. Однажды они отказались от жертвоприношения богу Юпитеру в присутствии императора Галерия. Он приказал их заключить в тюрьму и под страхом смерти обратить в язычество или казнить, если те откажутся.

Святые не отреклись от своей веры, поэтому Вакху забили до смерти, Сергея пытали, а затем казнили, отрубив голову.

В народе этот день называли Сергей Зимний или Замимки. Часто в этот день наступали холода, поэтому было принято растапливать печь. А вот праздновать свадьбу было нельзя.

Приметы дня

туман стелется - ждите ухудшения погоды

луна мутная и бледная - будет дождь или снег

на березе и дубе еще есть листья - зима будет холодной

если хорошая погода - такой она будет еще 3 недели

Что сегодня нельзя делать

нельзя завтракать, пока не покормите домашний скот

нельзя никому разжигать печь, кроме самого младшего члена семьи. Верили, что тогда всю зиму в доме будет тепло

ссориться, злословить и обижаться

принимать подарки от незнакомцев. Считается, что вместе с ними даритель отдает болезни и неудачи

ходить только в старых вещах, потому что это принесет неудачу

работать с тестом, потому что не удастся выпечка

рассказывать сон, который приснился накануне

День ангела сегодня отмечают: Сергей, Александра, Святослава, Иосиф, Пелагея, Юлиан, Николай и Марк.

Главная молитва дня

"Господи Святой, Отче Всемогущий, Предвечный Боже, от которого происходит всякий дар и всякое добро! Благодарю Тебя за все Твои благодеяния, которых так много подарил Ты мне, грешному и недостойному (грешней и недостойной), и сердечно молюсь к Тебе: так как теперь Ты милостиво выслушал мои молитвы и явил мне доброту Мою, так и навсегда исполняй мои добрые просьбы и являй через меня великую милость Твою, ибо Ты щедрый и человеколюбивый Бог есть, и я Тебе славу воссылаю, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.