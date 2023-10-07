Церковне свято 7 жовтня: за що сьогодні помолитися і чого категорично не можна робити
7 жовтня церква за новим календарем вшановує пам'ять мучеників Сергія і Вакха.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Історія свята
Святі Сергій і Вакха жили в III столітті. Вони були вільними римськими громадянами та вояками-офіцерами, обоє сповідували християнство. Одного дня вони відмовились від жертвоприношення богу Юпітеру у присутності імператора Галерія. Він наказав їх ув'язнити і під страхом смерті навернути у язичництво або ж стратити, якщо ті відмовляться.
Святі не зреклися своєї віри, тому Вакху забили до смерті, Сергія катували, а тоді стратили, відрубавши голову.
У народі цей день називали Сергій Зимовий або Зазимки. Часто саме у цей день наступали холоди, тому заведено було розпалювати піч. А от святкувати весілля у цей не можна було.
Прикмети дня
- туман стелиться - чекайте погіршення погоди
- місяць каламутний і блідий - буде дощ або сніг
- на березі і дубі ще є листя - зима буде холодною
- якщо гарна погода - такою вона буде ще 3 тижні
Що сьогодні не можна робити
- не можна снідати, аж поки не погодуєте домашню худобу
- не можна нікому розпалювати піч, окрім наймолодшого члена сім’ї. Вірили, що тоді всю зиму в будинку буде тепло
- сваритися, лихословити та ображатись
- приймати подарунки від незнайомців. Вважається, що разом із ними дарувальник віддає хвороби і невдачі
- ходити тільки в старих речах, бо це принесе невдачу
- працювати з тістом, бо не вдасться випічка
- розповідати сон, який приснився напередодні
День ангела сьогодні святкують: Сергій, Олександра, Святослава, Йосип, Пелагея, Юліан, Микола та Марк.
Головна молитва дня
"Господи Святий, Отче Всемогутній, Предвічний Боже, від якого походить всякий дар і всяке добро! Дякую Тобі за всі Твої добродійства, яких так багато подарував Ти мені, грішному і недостойному (грішній і недостойній), та сердечно молюся до Тебе: так як тепер Ти милостиво вислухав мої молитви і виявив до мене Свою доброту, так і назавжди виконуй мої добрі прохання і виявляй через мене велику милість Твою. Бо Ти щедрий і чоловіколюбний Бог є, і я Тобі славу возсилаю, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вічні". Амінь.
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