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Церковный праздник 7 октября: за что сегодня помолится и чего категорически нельзя делать

Суббота 07 октября 2023 06:00
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Церковный праздник 7 октября: за что сегодня помолится и чего категорически нельзя делать Какой церковный праздник 7 октября (фото: Freepik)
Автор: Styler

7 октября церковь по новому календарю чтит память мучеников Сергея и Вакха.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

История праздника

Святые Сергей и Вакха жили в III веке. Они были свободными римскими гражданами и воинами-офицерами, оба исповедовали христианство. Однажды они отказались от жертвоприношения богу Юпитеру в присутствии императора Галерия. Он приказал их заключить в тюрьму и под страхом смерти обратить в язычество или казнить, если те откажутся.

Святые не отреклись от своей веры, поэтому Вакху забили до смерти, Сергея пытали, а затем казнили, отрубив голову.

В народе этот день называли Сергей Зимний или Замимки. Часто в этот день наступали холода, поэтому было принято растапливать печь. А вот праздновать свадьбу было нельзя.

Приметы дня

  • туман стелется - ждите ухудшения погоды
  • луна мутная и бледная - будет дождь или снег
  • на березе и дубе еще есть листья - зима будет холодной
  • если хорошая погода - такой она будет еще 3 недели

Что сегодня нельзя делать

  • нельзя завтракать, пока не покормите домашний скот
  • нельзя никому разжигать печь, кроме самого младшего члена семьи. Верили, что тогда всю зиму в доме будет тепло
  • ссориться, злословить и обижаться
  • принимать подарки от незнакомцев. Считается, что вместе с ними даритель отдает болезни и неудачи
  • ходить только в старых вещах, потому что это принесет неудачу
  • работать с тестом, потому что не удастся выпечка
  • рассказывать сон, который приснился накануне

День ангела сегодня отмечают: Сергей, Александра, Святослава, Иосиф, Пелагея, Юлиан, Николай и Марк.

Главная молитва дня

"Господи Святой, Отче Всемогущий, Предвечный Боже, от которого происходит всякий дар и всякое добро! Благодарю Тебя за все Твои благодеяния, которых так много подарил Ты мне, грешному и недостойному (грешней и недостойной), и сердечно молюсь к Тебе: так как теперь Ты милостиво выслушал мои молитвы и явил мне доброту Мою, так и навсегда исполняй мои добрые просьбы и являй через меня великую милость Твою, ибо Ты щедрый и человеколюбивый Бог есть, и я Тебе славу воссылаю, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и постоянно, и во веки веков". Аминь.

Ранее мы рассказывали, какие праздники будут в октябре 2023 года.

Недавно мы делились церковным календарем на 2024 год.

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