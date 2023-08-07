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Церковне свято 7 серпня: що не можна робити в цей важливий день, а що треба обов'язково

Що можна і не можна робити 7 серпня (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

7 серпня церква вшановує Успіння праведної Анни - матері Богородиці. У народі день прозвали Анна Літня або Анна Холодниця. За народними спостереженнями, з цього дня вранці ставало все холодніше, адже рік повертався до зими.

Що можна і не можна робити, які традиції і прикмети існують - в матеріалі Styler далі.

Що треба зробити 7 серпня, традиції

Праведна Анна вважалася покровителькою шлюбу і породіль, а також усіх бідних, жінок, які потрапили в біду.

Цього дня святій молилися, щоб Бог послав дітей тим, у кого їх немає, а також просили про сімейне щастя, здоров'я дітей.

7 серпня - вдалий день, щоб грати весілля і хрестити дітей - шлюб буде щасливим, а дитина знайде захист на небесах.

У селян цього дня прийнято було починати копати картоплю. Вона була і головною стравою цього дня - чим більше страв з картоплі приготуєш, тим багатшим буде рік.

Також за старих часів цього дня ходили по гриби та ягоди. Вважалося, що можна набрати повні кошики добра.

Прикмети цього дня

7 серпня можна було визначити, якою буде зима:

  • якщо холодно вранці, то зима теж буде холодною
  • пішов дощ - зима буде сніжною
  • яка погода до обіду - такою зима буде до грудня, після обіду - така буде з січня
  • лелеки почали збиратися в зграї - зима прийде рано і буде холодною
  • багато жолудів вродило на дубі - зима буде теплою

Що не можна робити на Анни

  • Не можна лихословити, сваритися і лаятися, особливо зі старшими людьми, адже це до біди.
  • В цей день працювати можна, а от лінуватися навпаки - заборонено.
  • Не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує і просить..
  • Заборонено зловживати алкоголем і переїдати.
  • Не рекомендовано цього дня лагодити одяг або взуття.

Народні прикмети говорять про те, що цього дня не слід залишати маленьких дітей без нагляду - нечисть може налякати.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Анна, Ганна, Іраїда, Макар. 

Молитва майбутньої матері про заступництво святої Анни:

Преславна мати Анно, Всевишній Господь зробив тебе захисницею і заступницею всіх вaгiтних.

Ревно прошу тебе, поблагослови мене і дитя моє, яке я ношу під сеpцем, і нехай обдарує його Господь благими задатками.

Усвідомлюючи, що вже тепер, перед пoлoгами, я відповідаю за моє дитя, благаю Тебе про допомогу. Випроси для мене побожне життя, святу молитву і благочестиві думки.

Свята мати Анно, допоможи мені у важкий час моїх пoлoгів. Дай мені тоді міцне терпіння і жеpтовну любов до Бога.

І нехай незабаром стане дитя моє дитям Божим через святе Хрещення, а через добре виховання - вірним дитям Святої Церкви Господа.

Свята мати Анно, на тебе покладаюся.

Амінь.

 

 

Раніше ми писали, коли в Україні Медовий Спас, і що треба встигнути зробити до свята.

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