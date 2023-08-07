Церковне свято 7 серпня: що не можна робити в цей важливий день, а що треба обов'язково

Що треба зробити 7 серпня, традиції

Праведна Анна вважалася покровителькою шлюбу і породіль, а також усіх бідних, жінок, які потрапили в біду.

Цього дня святій молилися, щоб Бог послав дітей тим, у кого їх немає, а також просили про сімейне щастя, здоров'я дітей.

7 серпня - вдалий день, щоб грати весілля і хрестити дітей - шлюб буде щасливим, а дитина знайде захист на небесах.

У селян цього дня прийнято було починати копати картоплю. Вона була і головною стравою цього дня - чим більше страв з картоплі приготуєш, тим багатшим буде рік.

Також за старих часів цього дня ходили по гриби та ягоди. Вважалося, що можна набрати повні кошики добра.

Прикмети цього дня

7 серпня можна було визначити, якою буде зима:

якщо холодно вранці, то зима теж буде холодною

пішов дощ - зима буде сніжною

яка погода до обіду - такою зима буде до грудня, після обіду - така буде з січня

лелеки почали збиратися в зграї - зима прийде рано і буде холодною

багато жолудів вродило на дубі - зима буде теплою

Що не можна робити на Анни

Не можна лихословити, сваритися і лаятися, особливо зі старшими людьми, адже це до біди.

В цей день працювати можна, а от лінуватися навпаки - заборонено.

Не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує і просить..

Заборонено зловживати алкоголем і переїдати.

Не рекомендовано цього дня лагодити одяг або взуття.

Народні прикмети говорять про те, що цього дня не слід залишати маленьких дітей без нагляду - нечисть може налякати.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Анна, Ганна, Іраїда, Макар.

Молитва майбутньої матері про заступництво святої Анни: